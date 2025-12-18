Mobilität

Das falsche Tesla-Versprechen: FSD-Marketing ist „eindeutig falsch“

Autor-Bild
Von
|

Ein kalifornisches Gericht zieht eine klare Grenze und erklärt Teslas Marketing rund um „Full Self-Driving“ für irreführend. Das Urteil könnte für den Konzern empfindliche Folgen haben, bis hin zu einem zeitweisen Verkaufsverbot in Kalifornien.

Tesla neigt beim Marketing zum Übertreiben und positioniert neue Funktionen gerne etwas größer, als sie eigentlich sind. Der „Autopilot“ suggeriert zum Beispiel, dass es ein echter Autopilot ist, wie man es von Flugzeugen kennt, aber das ist nicht der Fall. Doch damit kann ein Gericht in Kalifornien gerade noch leben.

Es sei keine optimale Bezeichnung, aber nicht so schlimm wie FSD bzw. „Full Self Driving“. Damit suggeriert man Kunden, dass ein Tesla selbstständig fahren kann, was „eindeutig falsch ist und nicht den Tatsachen entspricht“, so das Gericht.

Tesla droht jetzt ein Verkaufsverbot von 30 Tagen, wenn man das nicht ändert, wofür man 60 Tage Zeit hat. Keine besonders gute Nachricht, wenn man bedenkt, dass Tesla gerade sehr viel für pilotiertes Fahren wirbt. Es wurde sogar ein erstes Model Y ohne einen Fahrer gesichtet, Tesla testet derzeit den Robotaxi-Dienst.

Aber Elon Musk hat in den letzten Jahren eben immer wieder falsche Versprechen geliefert und für den freien Wettbewerb ist es daher nur fair, dass man die Kunden nicht mehr anlügt. Ironischerweise lenkte Tesla in den Verhandlungen übrigens ein und gab an, dass „kein vernünftiger Mensch“ die FSD-Aussage glauben würde.

Man weiß also, dass das so nicht stimmt. Es ist davon auszugehen, dass Tesla das Marketing entsprechend anpasst und in Zukunft hoffentlich ehrlicher damit wirbt.

Wie der elektrische Audi A4 aussehen könnte

Audi wollte eigentlich in diesem Jahr einen A4 e-tron auf den Markt bringen und dafür die PPE-Plattform nutzen, die wir…

18. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Das falsche Tesla-Versprechen: FSD-Marketing ist „eindeutig falsch“
Weitere Neuigkeiten
Horizon Aloy Header
Horizon: Sony beerdigt die billige China-Kopie
in Gaming
Mercedes leitet ab 2026 eine neue Design-Ära ein
in Mobilität
LG zeigt Soundsystem mit neuer Dolby-Technologie
in Audio
Wie der elektrische Audi A4 aussehen könnte
in Mobilität
Apple Ads Werbung App Store
Apple kündigt mehr Werbung für den App Store an
in Firmware und OS
Blizzard Warcraft Header
Blizzard: „Das wird unser bisher größtes Jahr“
in Gaming
Instagram: Ein neuer Ort für eure Reels kommt
in Social
Apple Iphone 18 Pro Frontkamera
Apple iPhone 18 Pro: Bericht über die neue Position der Frontkamera
in Smartphones
Prime Video
Amazon verliert vor Gericht: Werbeeinführung bei Prime Video war unzulässig
in Dienste
Bunq
bunq führt Festgeldkonten mit garantierten Zinsen ein
in Fintech