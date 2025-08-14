Smart Home

Das ist die erste Türklingel von Philips Hue

Auf der US-Seite von Philips Hue wurden heute die ersten Details zu kommenden Neuheiten der Marke veröffentlicht und da noch konkrete Details fehlen, ging der entsprechende Blogeintrag sicher ein paar Tage zu früh online. Doch darin hat man einen älteren Leak bestätigt, denn die erste Türklingel von Philips Hue steht an.

Auf der Webseite hat man ein erstes Bild der „Philips Hue Wired Video Doorbell“ veröffentlicht, wenn auch leider nur in geringer Auflösung und die Produktseite, die man erwähnt, ist noch nicht verlinkt. Eine kurze Beschreibung liefert jedoch noch ein Detail, denn die Türklingel von Philips Hue wird eine 2K-Auflösung besitzen.

