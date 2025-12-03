Das nächste „Budget-iPhone“ kommt mit zwei Display-Änderungen

Apple plant aktuell ein iPhone 17e für das Frühjahr 2026, denn seit dem Ende des SE-Brandings ist das e-Modell ein fester Bestandteil im Lineup geworden. Und mit dem Nachfolger des iPhone 16e gibt es zwei Änderungen auf der Frontseite.

Beim Panel bleibt es bei OLED, so The Elec, und Apple setzt weiterhin auf BOE und eine weniger gute Qualität wie bei den teureren iPhones. Dafür soll der Rand beim iPhone 17e etwas dünner werden und die Front somit eben moderner wirken.

iPhone 17e mit Dynamic Island erwartet

Doch die größere Änderung wird es oben geben, denn die Notch hat man nur für die erste e-Generation genutzt, mit der zweiten zieht dann auch beim „Budget-iPhone“ die Dynamic Island ein. Apple hat sich beim iPhone 16e vermutlich gegen diese entschieden, damit die teureren iPhones im Lineup moderner wirken.

Im kommenden Jahr wird die Dynamic Island wohl etwas kleiner und somit kann das e-Modell den Schritt gehen. Am Ende muss man beim Apple iPhone nur schauen, wenn sich „oben“ optisch etwas tut, dann gibt es die alte Optik auch für „unten“.