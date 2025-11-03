Apple iOS 26.1 kommt heute: Alle Details zum großen iPhone-Update

Firmware und OS

Apple hat die Arbeiten an iOS 26.1 abgeschlossen, dem ersten großen Update für iOS 26. Letzte Woche gab es den sogenannten Release Candidate und das ist die Version, die alle erhalten, wenn Apple und die Tester keine Fehler mehr finden.

Apple iOS 26.1: Wann kommt das Update?

Bisher habe ich keine Meldungen gesehen, die von Fehlern sprechen, es ist also davon auszugehen, dass das Update rund läuft. Laut Mark Gurman ist es, sofern keine Fehler vorhanden, sind, für den heutigen Montag bei Apple vorgesehen.

Apple wird iOS 26.1 also am 3. November gegen 19 Uhr deutscher Zeit für alle Nutzer verteilen. Man selbst spricht zwar selten über konkretes Datum bei einem iOS-Update, aber Apple folgt hier meistens einem Ablauf, der ziemlich gleich ist.

Apple iOS 26.1: Was steckt im Update?

Mit iOS 26.1 gibt es neue Sprachen für die Apple Intelligence, es kommt ein Regler für die Optik bei Liquid Glass, man kann das Sliden zum Öffnen der Kamera auf dem Standby-Bildschirm deaktivieren und falls euch das haptische Feedback in der Telefon-App (wenn der Anruf startet) stört, kann man das jetzt auch abschalten.

Außerdem lässt sich der Wecker nicht mehr mit einem Drücken eines Buttons auf dem Display beenden (geht bei Snooze weiterhin), man muss jetzt sliden. Das ist in einigen Szenarien, wenn das iPhone locker auf dem Tisch liegt, nicht ganz optimal.

Hinzu kommen viele kleinere Änderungen, wie eine neue Geste bei Apple Music, ein paar überarbeitete Icons in den Einstellungen und ein neues Logo für Apple TV(+).

