Das neue Elektroauto von Audi bringt eine Besonderheit mit

Audi kündigte den vollelektrischen A2 vor wenigen Tagen an und wird ab Herbst die Bestellbücher öffnen. Die Produktion ist aber schon heute angelaufen und das neue Elektroauto wird in Ingolstadt selbst gefertigt. Und es bringt eine Besonderheit mit.

Von der Planung bis zur Serie sind 21 Monate weniger vergangen, als das bisher der Fall war. Also fast zwei volle Jahre. Daher war noch vor kurzer Zeit der Q4 die elektrische Basis im Lineup, die Entscheidung für den A2 ist noch gar nicht so alt.

Die Produktion für den neuen A2 wurde im Vorfeld optimiert und ist nicht mehr so komplex, wie Audi behauptet, außerdem setzte man viel auf die Entwicklung in der Cloud und nutzte KI als Hilfe. Audi sagt aber nicht, wie lange man genau benötigte.

In der Branche ist aber immer wieder von „China Speed“ zu hören, denn dort ist die Entwicklung und Fertigung schon deutlich schneller als bei uns. Wobei man auch erwähnen muss, dass die Standards nicht so hoch wie in Europa angesetzt sind.

Es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn der A2 immer noch ein teures Auto bleibt und einen Baukasten (MEB+) von VW und anderen „preiswerteren“ Marken nutzt. Ich bin gespannt, wie gut er sich verkaufen wird.

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