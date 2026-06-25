Das neue God of War kommt früher als ihr denkt

2026 ist bei Sony abgehakt, das Lineup steht und mit Wolverine und GTA 6 gibt es zwei große Highlights zum Abschluss des Jahres. Daher wunderte es einige, als man vor ein paar Wochen das neue God of War ankündigte – ohne Zeitraum.

Auf der einen Seite fragten sich viele, ob das wie bei Intergalactic sei, das Spiel wurde viel zu früh gezeigt und wird erst Jahre später kommen. Auf der anderen Seite zeigte Sony schon so viel Material, als ob es noch in diesem Jahr kommt.

Wird es zwar nicht, so Jason Schreier von Bloomberg, aber er rechnet damit, dass es „sehr bald“ für Februar oder März 2027 bestätigt wird. Klingt so, als sei es quasi fertig, Sony aber mit dem PS5-Lineup für Ende des Jahres schon zufrieden.

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