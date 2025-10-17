Das Samsung Galaxy S26 Pro kommt doch nicht

Es klangt wie ein Neustart für die Galaxy S-Reihe, denn vor ein paar Monaten waren ein Samsung Galaxy S26 Pro, ein Samsung Galaxy S26 Edge und ein Samsung Galaxy S26 Ultra im Gespräch. Also ein neues Pro-Modell und Edge statt Plus.

Doch mittlerweile sind wir zurück beim alten Stand, denn die desaströsen Zahlen des Samsung Galaxy S25 Edge haben dafür gesorgt, dass vorerst kein neues Edge kommt und vor allem nicht als Ersatz für das Plus. Und was ist mit dem Pro-Modell?

Das existiert auch nicht mehr, so SamMobile, wir werden ein normales Samsung Galaxy S26 sehen, welches auch die gleiche Kamera der letzten vier Jahre nutzt.

Samsung geht lieber kein Risiko ein

2026 ändert sich also doch nichts, es gibt ein Samsung Galaxy S26, ein Samsung Galaxy S26+ und ein Samsung Galaxy S26 Ultra, alle mit etwas Feinschliff und ohne große Neuerungen. Wobei es beim Basismodell vielleicht ganz gut ist, wenn man das mit Blick auf die Hardware nicht Pro nennt, das hätte wohl nicht funktioniert.

Schade, ich hatte wirklich gehofft, dass wir ein kompaktes Flaggschiff wie bei Apple oder Google sehen, aber Samsung geht ein weiteres Jahr kein großes Risiko ein.