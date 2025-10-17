Smartphones

Das Samsung Galaxy S26 Pro kommt doch nicht

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Es klangt wie ein Neustart für die Galaxy S-Reihe, denn vor ein paar Monaten waren ein Samsung Galaxy S26 Pro, ein Samsung Galaxy S26 Edge und ein Samsung Galaxy S26 Ultra im Gespräch. Also ein neues Pro-Modell und Edge statt Plus.

Doch mittlerweile sind wir zurück beim alten Stand, denn die desaströsen Zahlen des Samsung Galaxy S25 Edge haben dafür gesorgt, dass vorerst kein neues Edge kommt und vor allem nicht als Ersatz für das Plus. Und was ist mit dem Pro-Modell?

Das existiert auch nicht mehr, so SamMobile, wir werden ein normales Samsung Galaxy S26 sehen, welches auch die gleiche Kamera der letzten vier Jahre nutzt.

Samsung geht lieber kein Risiko ein

2026 ändert sich also doch nichts, es gibt ein Samsung Galaxy S26, ein Samsung Galaxy S26+ und ein Samsung Galaxy S26 Ultra, alle mit etwas Feinschliff und ohne große Neuerungen. Wobei es beim Basismodell vielleicht ganz gut ist, wenn man das mit Blick auf die Hardware nicht Pro nennt, das hätte wohl nicht funktioniert.

Schade, ich hatte wirklich gehofft, dass wir ein kompaktes Flaggschiff wie bei Apple oder Google sehen, aber Samsung geht ein weiteres Jahr kein großes Risiko ein.

Xiaomi: Das Display auf der Rückseite wird bleiben

Xiaomi experimentierte schon vor ein paar Jahren mit einem kleinen Display auf der Rückseite im Bereich der Kamera, entfernte es…

17. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Dennis 🎖
    sagt am

    Dabei ist doch gerade Samsung normalerweise absolut nicht feige und pirscht gerne vor allen anderen nach vorne…

    Warum haben die nun plötzlich die Hosen voll?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Das Samsung Galaxy S26 Pro kommt doch nicht
Weitere Neuigkeiten
Kia Ev6 Gt 2025 Header
Kia plant die ganz große Elektro-Offensive
in Mobilität
Apple Face Id Header
Apple: Vorerst kein Face ID für die Macs geplant
in Computer und Co.
James Bond 007 Amazon Prime Video Header
James Bond: Alle 007-Filme wieder bei Amazon Prime Video verfügbar
in News
Xiaomi: Das Display auf der Rückseite wird bleiben
in Smartphones
Apple Macbook Pro 2021 Header
Apple MacBook Pro: Die nächste Generation wird ein gewaltiger Schritt
in Computer und Co.
Subaru teasert ein etwas anderes Elektroauto an
in Mobilität
Dyson Pencilvac Header
Dyson PencilVac: Das kostet „der dünnste Sauger der Welt“
in Smart Home
Das erste „Roboter-Smartphone“ kommt 2026
in Smartphones
BMW: Nachfrage nach Elektroauto übertrifft die des Verbrenners
in Mobilität
Umweltbank Headerbild
UmweltBank startet Tagesgeld-Aktion mit 3 % p. a.
in Fintech