Das sind die neuen Nothing Ear 3 für 2025

Nothing hat vor wenigen Tagen die neuen Ear 3 bestätigt und verraten, dass die finale Ankündigung am 18. September stattfinden wird. Doch Nothing wäre nicht Nothing, wenn man bis dahin nicht den ein oder anderen Teaser zeigen würde.

Den Anfang macht ein vollwertiges Bild der Nothing Ear 3, man zeigt das Modell also in voller Pracht, wenn auch noch im Case liegen. Das hat übrigens eine neue „Talk-Taste“ vorne, hat man hier also sowas wie einen KI-Assistenten als Option?