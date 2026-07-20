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Datum für das Zelda-Remake macht die Runde

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Im Internet ist am Wochenende ein Datum aufgetaucht, denn die Suche bei Google zeigte für eine kurze Zeit den 4. August für Vorbestellungen von Zelda: Ocarina of Time bei GameStop an. Dieses Datum ist allerdings falsch, wie direkt klar wurde.

Kurz danach meldete sich direkt der sehr zuverlässige „NateTheHate“ und gab bekannt, dass das kein Datum von Nintendo sei, der Shop zeigt das Datum von „Beast of Reincarnation“ an, einem anderen Spiel, was im Sommer erscheint.

Es ist mit neuen Details und womöglich einer eigenen Direct für das Zelda-Remake im Sommer zu rechnen, aber der 4. August ist kein Datum, welches man sich als Fan notieren sollte. Ich gehe auch eher von Herbst oder sogar Winter aus, sonst hätten wir schon mehr gesehen. Vielleicht ist das ja sogar mal ein November-Spiel?

Da GTA 6 nicht für die Nintendo Switch 2 erscheint könnte man Zelda jedenfalls im Zeitraum des Blockbusters veröffentlichen. Ich vermute, dass Nintendo eigentlich den 21. November 2026 anpeilte, da kam Ocarina of Time (1998) auf den Markt.

Nintendo plant mehr Zelda-Produkte ab 2027 ein

Nintendo ist schon ganz gut aufgestellt, wenn es um Zelda geht, aber die anderen Marken, also vor allem Super Mario,…

17. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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