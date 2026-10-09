Datum steht: Forza Horizon 6 für die PlayStation 5 kommt 2027

Die Entwickler betonten zwar nach einem Leak, dass Forza Horizon 6 noch 2026 auf der PlayStation 5 von Sony landen wird, aber Tom Warren lag richtig, er gab sogar nach diesem Statement damals an, dass das Spiel erst 2027 erscheint.

Und so ist es auch, wobei man nicht zu lange warten muss, denn Forza Horizon 6 erschein am 26. Januar auf der Konsole von Sony. Nach Teil 5 und Teil 6 gehe ich aber davon aus, dass es das war und die Reihe wieder exklusiv für die Xbox wird.

Wer Interesse hat, der kann das Spiel ab sofort vorbestellen. Ich schaue es mir dann vielleicht an, denn ich hatte zum Xbox-Release keine Zeit und mag die Reihe, warum also nicht die optimierte Version mit neuen Inhalten auf der PS5 Pro zocken.

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