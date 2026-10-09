Neuer PS5-Blockbuster wird überraschend oft als Disc gekauft

Sony wird sich 2028 von der Disc trennen und neue Spiele für die PlayStation gibt es dann nur noch digital – wie bei GTA 6 mit einem Code in der Box. Der Trend auf dem Markt ist klar, aber ausgerechnet der neue Blockbuster von Sony schwimmt gegen diesen Trend. Wolverine ist vor allem als physische Version sehr beliebt.

Aktuelle Daten zeigen, dass sich in etwa ein Drittel (35 Prozent) für die Disc bei diesem Spiel entschieden haben. In Europa ist der Anteil sogar noch höher und etwa die Hälfte wollte die physische Version von Wolverine. In Frankreich ist der Anteil mit zwei Drittel sogar richtig hoch. Doch man muss hier etwas aufpassen.

Wolverine als Disc oft im Angebot

Es gab direkt nach dem Start von Wolverine extrem gute Angebote für die Disc und bei vielen, wie auch bei mir, war der Kritikpunkt der hohe Preis. Wolverine ist nicht besonders lang und da lohnt sich die Disc, die man danach weiterverkaufen kann, etwas mehr. Und die Angebote für das Spiel sind teilweise wirklich verdammt gut.

Auf der anderen Seite ist genau das ja auch ein Argument gegen das Ende der Disc, denn dann diktiert nur Sony die Preise und im PlayStation Store zahlt man natürlich den Vollpreis von 80 Euro. Mit dem Ende der Disc bei Konsolen wäre es vielleicht Zeit für Drittanbieter-Stores, wie beim PC, damit die Konkurrenz erhalten bleibt.

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