Mobilität

Datum steht: So sieht der VW ID Tiguan aus

Oliver Schwuchow
Von

Volkswagen wird am 28. September den VW ID Tiguan vorstellen, den Nachfolger des VW ID.4. Der VW ID.5 verschwindet aus dem Lineup und die Zahl mit der neuen Generation ebenfalls, Volkswagen nutzt ab 2027 den Namen des Verbrenners.

Andreas Mindt, Chefdesigner von VW, hat das am Wochenende ein weiteres Mal bei Instagram bestätigt. Es ist also kein Zufall, dass das Nummernschild der ersten Erlkönige ein „TI“ hat. Und die 5 sieht laut Volkswagen ein bisschen wie ein G aus.

Es gibt mittlerweile auch viele KI-Bilder, die aus dem Erlkönig eine Serienversion des VW ID Tiguan gemacht haben, das folgende liefert den bisher besten Eindruck:

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