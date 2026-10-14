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DE-CIX Frankfurt erreicht neuen Rekord mit 21,47 Tbit/s

René Hesse
Von
DE-CIX (KI)

Der Internetknoten DE-CIX Frankfurt hat mit 21,47 Terabit pro Sekunde einen neuen Datenrekord erreicht.

Am Dienstagabend, dem 13. Oktober 2026, wurden um 21:20 Uhr neue Spitzenwerte gemessen. Gleichzeitig erreichten die weltweiten DE-CIX-Standorte zusammen einen Datendurchsatz von 32,10 Tbit/s. Beide Bestmarken liegen rund sieben Prozent über den bisherigen Rekorden vom 18. September.

DE-CIX: Champions League begleitet neue Datenrekorde

Auffällig ist der Zeitpunkt: Die Höchstwerte wurden nur 20 Minuten nach dem Anpfiff zahlreicher Champions-League-Spiele registriert. Laut DE-CIX sorgt insbesondere das gleichzeitige Streaming großer Sportereignisse für eine hohe Netzauslastung.

Ein direkter Nachweis, welcher Anteil des Datenverkehrs tatsächlich auf Fußballübertragungen entfiel, liegt allerdings nicht vor. Auch Cloud-Dienste, Gaming und andere digitale Anwendungen tragen zum steigenden Datenaufkommen bei.

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

  • Frankfurt: 21,47 Tbit/s als neuer Spitzenwert
  • Weltweit: 32,10 Tbit/s über die DE-CIX-Standorte
  • Rund sieben Prozent Zuwachs innerhalb von 25 Tagen
  • Mehr als 160 Prozent Wachstum der Frankfurter Verkehrsspitze seit Anfang 2020

Zum Vergleich: Erst im September hatte Frankfurt erstmals die Marke von 20 Tbit/s überschritten. Der neue Spitzenwert entspricht laut DE-CIX rechnerisch etwa zwölf Millionen gleichzeitig gestreamten TikTok-Videos.

Der Frankfurter Internetknoten verbindet inzwischen fast 1.100 Netzwerke. Allein 2025 wurden dort knapp 48 Exabyte Daten ausgetauscht. Weltweit betreibt DE-CIX mehr als 60 Internet-, Cloud- und AI-Exchanges und verbindet über 4.600 Netzwerke.

Die Zahlen verdeutlichen vor allem, wie stark die Anforderungen an zentrale Internetknoten wachsen. Für Nutzer sind solche Rekorde nicht unmittelbar spürbar. Sie machen aber deutlich, welche Datenmengen die Infrastruktur inzwischen bewältigen muss, damit Streaming und andere Onlinedienste zuverlässig funktionieren.

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