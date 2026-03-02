Der „elektrische VW Golf R“ kommt nicht von Volkswagen

Der GTI wird bei Volkswagen bald elektrisch und es gibt ja auch einen VW ID.3 GTX, der so ein bisschen in die Richtung eines elektrischen GTI geht, sich aber nicht wie einer fährt. Ein elektrischer VW Golf R ist bisher allerdings kein Thema – öffentlich.

Wer also einen kompakten „Hot Hatch“ im Stil eines VW Golf R möchte, der kann den kommenden Kia EV4 GT im Auge behalten. Ich hätte es nicht erwartet, aber Autocar konnte einen Prototypen fahren und war selbst auch etwas überrascht.

Das Fahrverhalten, die Abstimmung, das erinnerte wohl mehr an einen VW Golf R als einen VW Golf GTI oder eben auch VW ID.3 GTX. In diesem Fall ist natürlich die Version mit dem kurzen Heck gemeint, den EV4 gibt es auch noch als Fastback.

Kia kündigte den EV4 GT im Januar an und spendiert dem Elektroauto eine Leistung von 215 kW (292 PS) mit zwei Motoren (vorn 145 kW/197 PS, hinten 70 kW/95 PS). Eine Allradversion findet man in dieser Klasse bei Elektroautos auch nicht immer.

Der VW ID.3 GTX hat beispielsweise nur Heckantrieb und der erste Elektro-GTI wird ein nur einen Frontantrieb haben. Damit wird der Kia EV4 GT also vielleicht für die Zielgruppe bei Volkswagen spannend. Die 100 km/h erreicht man in 5,6 Sekunden.

Mal schauen, ob Volkswagen hier in Zukunft eine Antwort parat haben wird, aber der neue VW Golf 9, der rein elektrisch wird, wurde verschoben und kommt wohl gegen 2030. Selbst wenn, dann wird das im VW-Konzern noch viele Jahre dauern.