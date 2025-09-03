Volkswagen kündigt Neustart bei Elektroautos an

Volkswagen trennt sich von den Zahlen bei den Elektroautos, aber man hält auch in Zukunft am ID-Branding fest. Kommendes Jahr steht ein Neustart der Elektroautos bei Volkswagen an und der elektrische VW Polo wird hier den Anfang machen.

Die Elektroautos bekommen dann nach und nach die bekannten Namen von den Verbrennern, der VW ID.2 wird also nicht der VW ID.2, sondern der VW ID. Polo. Aus dem VW ID.3 dürfte der VW ID. Golf werden, aus dem VW ID.4 der VW ID. Tiguan und beim VW ID.7 müssen wir mal schauen, er ist eigentlich größer als der Passat.

Erster Elektro-GTI kommt auch 2026

Bisher wurde dieser Schritt übrigens nur für den VW ID. Polo bestätigt, das sei bei Volkswagen aber nur „der Anfang“. Das Ende des GTX-Brandings hat Volkswagen heute zwar nicht offiziell bestätigt, aber der VW ID. Polo kommt als VW ID. Polo GTI und ich gehe davon aus, dass das beim VW ID. Golf nicht anders aussehen wird.

Neben dem VW ID. Polo und VW ID. Polo GTI werden wir nächstes Jahr außerdem auch einen VW ID. Cross sehen, das elektrische Pendant zum VW T-Cross, da gibt es am Sonntag auch ein erstes Konzept. Der Elektro-SUV steht erst Ende 2026 an.

Volkswagen träumt von alten Zeiten

Es war ein schwieriger Start der ID-Reihe bei Volkswagen, das Unternehmen hat sich die Kritik der letzten Jahre genau angeschaut und reagiert. Mehr Wertigkeit im Innenraum, ein Design, welches mehr an VW erinnert und die alten und bekannten Namen, so soll der große Neustart der Elektroautos von VW ab 2026 gelingen.

Ich bin jetzt so langsam aber auch mal auf die finalen Details gespannt, denn das zieht sich alles doch etwas hin. Wie sieht der neue VW ID.3 aus? Wird es schon ein VW ID. Golf oder wartet man damit doch bis zu SSP-Plattform? Wie wertig sind die Neuauflagen wirklich? Und kann VW die Preise vielleicht auch irgendwie senken?

Da sind also noch einige Fragen offen, aber die IAA 2025 war der Auftakt für die ersten Details, später in diesem Jahr werden wir dann noch etwas mehr erfahren.