Der Management-Umbau bei Apple geht weiter

Apple baut seine Führungsebene weiter um und vor allem in dieser Woche war da sehr viel Bewegung im Unternehmen. Erst warf man den KI-Chef raus, dann ging ein wichtiger Designer zu Meta und jetzt gab es erneut eine Pressemitteilung.

Lisa Jackson (VP Environment, Policy, and Social Initiatives) geht direkt im Januar und Kate Adams (Senior Vice President and General Counsel) übernimmt für eine Weile, bevor sie ebenfalls Ende 2026 geht. Jennifer Newstead (ab 1. März 2026 SVP General Counsel and Government Affairs) übernimmt diese Rollen bei Apple.

Keine entscheidenden Rollen im Konzern und die Pressemitteilung klingt besser als beim Alan Dye, aber man sieht einen Umbau im Management von Apple. Ein neuer CEO wird ja auch so langsam positioniert und Tim Cook könnte schon 2026 gehen.