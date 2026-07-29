Mobilität

Der neue Smart #1 wird ein großes Upgrade

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Smart hat in China den aktualisierten #1 vorgestellt, der ein durchaus großes Upgrade mitbringt. Es gibt zwar einen etwas kleineren Akku in der Basis und somit knapp 20 km weniger Reichweite (geschätzt), dafür aber den Schritt zu 800 Volt.

Die üblichen 10 bis 80 Prozent erreicht man also in sehr passablen 12 Minuten und auch sonst haben Geely und Mercedes viele Dinge überarbeitet, wenn auch oft nur unter der Haube, was man nicht sieht. Neues Infotainment mit mehr Leistung, mehr Display, mehr Sensoren, echte Türgriffe und mehr Power mit knapp 333 PS.

Wie und wann das Facelift nach Europa kommt ist unklar, wir gehen aber eher 2027 davon aus, eine Ankündigung könne allerdings auch noch Ende 2026 erfolgen.

Dieser Schritt hat sich bereits letztes Jahr angedeutet, neben dem neuen 1er wird es nächstes Jahr auch einen neuen 3er geben. Dazu noch der neue Smart #2 und das könnte ein gutes Jahr werden. Smart hat aber auch einen Push nötig, denn es läuft bisher nicht so gut. Mal schauen, ob die neue Technik das dann ändern wird.

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