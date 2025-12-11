Der Verbrenner bleibt doch länger als gedacht

Mobilität

Es gibt zwar kein klares „Verbrenner-Aus“ ab 2035 in der EU, aber die Regeln sind klar, der Verbrenner, wie er heute existiert, hätte keine Zukunft. Als das bekannt wurde, nahmen es die meisten Marken hin und bereiteten sich auf diese Zeit vor.

Doch der Hochlauf der Elektromobilität kam ins Schleppen und so gab es, vor allem in diesem Jahr, ein Umdenken. Die Kritik am „Verbrenner-Aus“ wird lauter und es sieht so aus, als ob sie gehört wird und die EU ihre Regeln bald anpassen wird.

Marken planen neue Verbrenner nach 2035

Eine Entscheidung der EU steht erst nächste Woche an, aber viele Autohersteller wissen wohl schon, wie diese ausfallen wird. Laut Bloomberg hat man Zulieferer informiert, dass der Verbrenner auch nach 2035 in der EU bleibt. Die Quelle nennt keine Marken, gibt aber an, dass sich mehrere Autohersteller darauf vorbereiten.

Es wäre allerdings denkbar, dass reine Verbrenner ausgeschlossen sind. Wenn es einen solchen Motor gibt, dann nur als Plug-in-Hybrid oder Range Extender. Und damit die Umwelt nicht komplett darunter leidet, könnte die EU das anders planen.

Womöglich wird man die Regelungen für den privaten Markt lockern, gleichzeitig aber strengere Regeln bei Flotten bis 2030 einführen. Einige bezeichnen das auch als „Verbrenner-Aus über die Hintertür“, denn Flotten haben einen großen Einfluss auf den Gebrauchtmarkt. Doch genau das ist das Ziel, das Angebot dort zu stärken.

Warten wir mal die Details der EU kommende Woche ab, aber es sieht so aus, als ob Autos mit einem Verbrenner auch nach 2035 noch verkauft werden dürfen.

Der elektrische Skoda Octavia kommt (aber mit einem großen Haken)

Skoda präsentierte im Spätsommer das Design der Zukunft der Marke und zeigte und den Vision O. Das ist ein neues…

10. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

  1. VW-fan 🌟
    sagt am

    An Dummheit nicht mehr zu überbieten. Ich wohne in der Region Stuttgart und kann nur den Kopf schütteln über soviel Kurzsichtigkeit.

    Antworten
  2. mccrain 🪴
    sagt am

    Wenn man jetzt noch E-Autos weltweit verbieten würde, könnte die deutsche Autoindustrie schnell wieder an alte goldene Zeiten anknüpfen.

    Antworten
    1. P45 💎
      sagt am zu mccrain ⇡

      Wenn man jetzt noch Autos weltweit verbieten würde, könnte die deutsche Pferdekutschenindustrie schnell wieder angoldene Zeiten anknüpfen.

      Antworten
      1. Oliver Schwuchow ♾️
        sagt am zu P45 ⇡

        Ich glaube, dass das Sarkasmus von mccrain war 😄

        Antworten

