Der Verbrenner bleibt doch länger als gedacht

Es gibt zwar kein klares „Verbrenner-Aus“ ab 2035 in der EU, aber die Regeln sind klar, der Verbrenner, wie er heute existiert, hätte keine Zukunft. Als das bekannt wurde, nahmen es die meisten Marken hin und bereiteten sich auf diese Zeit vor.

Doch der Hochlauf der Elektromobilität kam ins Schleppen und so gab es, vor allem in diesem Jahr, ein Umdenken. Die Kritik am „Verbrenner-Aus“ wird lauter und es sieht so aus, als ob sie gehört wird und die EU ihre Regeln bald anpassen wird.

Marken planen neue Verbrenner nach 2035

Eine Entscheidung der EU steht erst nächste Woche an, aber viele Autohersteller wissen wohl schon, wie diese ausfallen wird. Laut Bloomberg hat man Zulieferer informiert, dass der Verbrenner auch nach 2035 in der EU bleibt. Die Quelle nennt keine Marken, gibt aber an, dass sich mehrere Autohersteller darauf vorbereiten.

Es wäre allerdings denkbar, dass reine Verbrenner ausgeschlossen sind. Wenn es einen solchen Motor gibt, dann nur als Plug-in-Hybrid oder Range Extender. Und damit die Umwelt nicht komplett darunter leidet, könnte die EU das anders planen.

Womöglich wird man die Regelungen für den privaten Markt lockern, gleichzeitig aber strengere Regeln bei Flotten bis 2030 einführen. Einige bezeichnen das auch als „Verbrenner-Aus über die Hintertür“, denn Flotten haben einen großen Einfluss auf den Gebrauchtmarkt. Doch genau das ist das Ziel, das Angebot dort zu stärken.

Warten wir mal die Details der EU kommende Woche ab, aber es sieht so aus, als ob Autos mit einem Verbrenner auch nach 2035 noch verkauft werden dürfen.