Deutsche Bahn: Fahrplan 2027 bringt neue ICE-Sprinter und stabile Preise

Die Deutsche Bahn erweitert zum Fahrplanwechsel am 13. Dezember 2026 ihr Fernverkehrsangebot und hält die Ticketpreise stabil.

Der Fahrplan 2027 bringt zusätzliche ICE-Sprinter, mehr internationale Direktverbindungen und günstigere Angebote für Pendler und Familien. Tickets für den neuen Fahrplan sind bereits ab dem 14. Oktober über bahn.de, den DB Navigator und die Verkaufsstellen erhältlich.

Neue ICE-Sprinter und mehr Verbindungen nach Europa

Das ICE-Sprinter-Netz wächst auf rund 70 tägliche Fahrten. Zwischen Hamburg und München verkehren künftig drei Sprinter pro Richtung und Tag mit einer Fahrzeit von 5 Stunden und 20 Minuten. Auch Berlin und Stuttgart werden dreimal täglich direkt in 4 Stunden und 45 Minuten verbunden.

Zwischen Berlin und Hamburg kehrt nach den Bauarbeiten der Halbstundentakt zurück. Weitere Direktverbindungen sind unter anderem für Jena, Saarbrücken und Warnemünde vorgesehen.

Die wichtigsten internationalen Neuerungen:

Mehr als 320 internationale Fahrten täglich zu über 200 Städten in 14 Ländern.

Ab Sommer 2027 direkte Frecciarossa-Züge von München nach Mailand und Rom.

Zwölf tägliche Verbindungen zwischen Stuttgart und Paris.

Ab März sieben tägliche Zugpaare zwischen Hamburg und Kopenhagen.

Durch die Integration weiterer europäischer Bahngesellschaften lassen sich inzwischen über 10.000 zusätzliche Reiseziele direkt bei der DB buchen.

Günstigere Monatskarten und Familienticket

Ab dem 21. Oktober werden Monatskarten und Schülermonatskarten im Fernverkehr ohne Abo um 25 Prozent günstiger.

Das dauerhaft eingeführte DB Familienticket kostet 99,99 Euro und ermöglicht bis zu fünf Personen eine Hin- und Rückfahrt in der zweiten Klasse inklusive Sitzplatzreservierung. Es ist ab dem 26. Oktober für Reisen ab November buchbar.

Allerdings bleiben umfangreiche Bauarbeiten ein Thema. Zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin verlängern sich Fahrzeiten während der Sanierung beispielsweise um rund 80 Minuten.

Der neue Fahrplan bietet damit durchaus praktische Verbesserungen. Gerade bei den schnelleren Verbindungen dürfte für viele Reisende aber auch die Zuverlässigkeit im Alltag eine wichtige Rolle spielen.

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