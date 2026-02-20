Deutsche Post investiert in Modernisierung von 12.600 Partnerfilialen

Die Deutsche Post investiert einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Modernisierung von rund 12.600 Partnerfilialen.

Das Unternehmen erneuert die Hardware in allen Partnerfilialen bundesweit. Die neue Ausstattung entsteht in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Diebold Nixdorf und soll die Bearbeitung von Postdienstleistungen beschleunigen und stabilisieren.

Eine Pilotphase in rund 1.000 Filialen wurde nach Unternehmensangaben erfolgreich abgeschlossen.

Modernisierung der Partnerfilialen der Deutschen Post bis 2026

Zum Einsatz kommen modernisierte PCs, neue Label und Belegdrucker sowie mobile Funkscanner. Der bundesweite Rollout hat begonnen und soll im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen sein. Laut Deutsche Post bleiben die Partnerfilialen eine zentrale Säule im Filialnetz.

Nach Angaben des Unternehmens nutzen täglich rund zwei Millionen Menschen das Netz mit insgesamt über 40.000 Anlaufstellen, darunter Paketshops und Automaten.