Dienste

Deutsche Post investiert in Modernisierung von 12.600 Partnerfilialen

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Die Deutsche Post investiert einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in die Modernisierung von rund 12.600 Partnerfilialen.

Das Unternehmen erneuert die Hardware in allen Partnerfilialen bundesweit. Die neue Ausstattung entsteht in Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Diebold Nixdorf und soll die Bearbeitung von Postdienstleistungen beschleunigen und stabilisieren.

Eine Pilotphase in rund 1.000 Filialen wurde nach Unternehmensangaben erfolgreich abgeschlossen.

Modernisierung der Partnerfilialen der Deutschen Post bis 2026

Zum Einsatz kommen modernisierte PCs, neue Label und Belegdrucker sowie mobile Funkscanner. Der bundesweite Rollout hat begonnen und soll im Laufe des Jahres 2026 abgeschlossen sein. Laut Deutsche Post bleiben die Partnerfilialen eine zentrale Säule im Filialnetz.

Nach Angaben des Unternehmens nutzen täglich rund zwei Millionen Menschen das Netz mit insgesamt über 40.000 Anlaufstellen, darunter Paketshops und Automaten.

Scalable Capital startet ETF-Bonus für Neukunden

Das Unternehmen Scalable Capital gewährt Neukunden ab sofort einen ETF-Bonus von 25 Euro. Scalable Capital informiert über eine zeitlich befristete…

20. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Philipp 🔆
    sagt am

    Ich wüsste gar nicht wo bei uns noch eine echte Post ist.
    Eigentlich bin ich immer nur in irgendwelche Partnershops. Die sind meistens nett aber viel Ahnung haben die oft leider nicht, woher auch wenn man kaum eingelernt wird.
    Aber gut, wenigstens bekommen sie neues Equipment.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Deutsche Post investiert in Modernisierung von 12.600 Partnerfilialen
Weitere Neuigkeiten
Der Neue Mercedes Benz Eqa The New Mercedes Benz Eqa
Mercedes startet Batterietausch bei EQA und EQB – auch in Deutschland
in Mobilität
Nintendo verärgert sehr viele Pokémon-Fans
in Gaming
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung bestätigt: Bixby startet mit One UI 8.5 ganz neu durch
in Firmware und OS
Cupra Licht Tavscan Header
Seat startet in „eine neue Ära“ der Elektromobilität
in Mobilität
Whatsapp Logo Icon 2021 Header
WhatsApp bekommt „am häufigsten gewünschte“ Funktion
in Social
Scalable Capital startet ETF-Bonus für Neukunden
in Fintech
Android-Malware nutzt Gemini und übernimmt Geräte
in News
Volkswagen stellt sich neu auf: Und schon wieder ein Kurswechsel
in Mobilität
Renault 5 Logo Header
So will Renault dank China-Wissen überleben
in Mobilität
God Of War Kratos Schrei
Schock bei PlayStation-Fans: Beliebtes Studio wird geschlossen
in Gaming