Der Apple HomeView war schon 2024 „fertig“

Seit Jahren gibt es das Gerücht, dass Apple einen neuen Apple TV plant, es geht zurück bis ins Jahr 2024, als man von Ende 2024 oder Anfang 2025 ausging. Und auch ein neuer HomePod mini und das smarte Display, welches seit dieser Woche als HomeView bekannt ist, tauchten schon vor zwei Jahren in den Gerüchten auf.

Doch die Produkte kamen nicht, was einige selbst an guten Quellen zweifeln ließ. Kann ich verstehen, aber Pläne ändern sich, wie in diesem Fall bei Apple. Mit der Apple Intelligence und iOS 18.4 sollte einst eine bessere Version von Siri kommen.

Doch dieser Plan scheiterte und so entschied sich Apple letztes Jahr für einen Deal mit Google und plante nicht nur eine bessere Version von Siri, sondern direkt eine ganze neue namens Siri AI, die im Kern die Technik von Gemini nutzt. Doch diese Planänderung kostete viel Zeit und Siri AI startete erst jetzt als Beta auf Englisch.

Der HomeView ist aber seit 2024 fertig, wie ein FFC-Eintrag in den USA zeigt, den Aaron Perris gefunden hat. Er wurde mit Version 18 (also iOS 18) entwickelt und bei der US-Behörde eingereicht. Hätte Apple die bessere Siri wie geplant entwickeln können, dann hätten wir dieses Produkt spätestens im Frühjahr 2025 gesehen.

Daher gibt es unter der Haube übrigens auch noch den Apple A18, der 2024 im iPhone steckte, nur beim neuen Apple TV entschied man sich letztes Jahr für einen neuen Chip durch die Verzögerung, der war einst mit dem Apple A17 geplant. Der ist aber mittlerweile zu alt, daher steckt jetzt der aktuellere Apple A19 in der Kiste.

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