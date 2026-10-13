Die erste Apple Home Collection ist offiziell

Apple hat heute nicht nur einen neuen Apple TV vorgestellt und einen neuen HomePod mini 2 gezeigt, wir bekamen auch den ersten Apple HomeView präsentiert. Und es gab wie erwartet direkt eine Preview für Zubehör – dessen Verfügbarkeit aber noch etwas dauert.

Apple hat heute die erste „Apple Home Collection“ angekündigt, dabei handelt es sich um Zubehör für Smart Home, was zwar von Drittanbietern stammt, aber an dem man selbst mitgearbeitet hat. Erste Partner sind LG und Schneider Electric.

Gemeinsam helfen sie den Nutzern dabei, zu verstehen, was drinnen und draußen vor sich geht, den Zugang zu regeln, die richtige Temperatur im Haus zu halten und vieles mehr.

Zum Start gibt es Kameras, Sicherheitskameras, Türschlösser und Thermostate, langfristig soll das Line-up aber ausgebaut werden. Details zu den ersten Produkten stehen allerdings noch aus, Apple spricht nur von „später“, es könnte also noch 2026 losgehen, vielleicht sehen wir diese Produkte aber auch erst nächstes Jahr.

Eigene Produkte hat Apple bisher nicht bestätigt, es deutete sich aber auch eine KI-Kamera von Apple selbst in den Gerüchten an. Doch das ist auch nur eine erste Preview, weitere Details folgen und das wird vor allem 2027 ein großes Thema sein.

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