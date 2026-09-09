Smart Home

Die erste Zahnbürste von Dyson hat ein großes Problem

Oliver Schwuchow
Von
3 Kommentare

Dyson überraschte auf der IFA nicht nur mit einer großen Produktoffensive, man zeigte vorab auch die erste Zahnbürste. Das Highlight waren eine Kamera, damit man sie als „smart“ vermarkten kann, und auch ein Behälter mit Wasser.

Doch genau dieser stellt sich gerade als großes Problem heraus, denn die ersten Berichte bei Reddit sind eher negativ. Die Zahnbürste ist kaum auf dem Markt, da häufen sich schon die Meldungen, dass Wasser in den Bereich des Akkus kommt.

Dyson hat auf Nachfrage von The Verge bestätigt, dass eine „kleine Menge an ersten Einheiten“ ein Problem hat, aber da es bisher noch keine „große Menge“ gibt, lässt sich das nur schwer einschätzen. Die kommenden Wochen werden also zeigen, ob die Dyson CameraJet vielleicht doch nochmal überarbeitet werden muss.

Smartphones · 9. September 2026

Samsung begrüßt das Apple iPhone Duo

Samsung ist dafür bekannt, dass man das Apple Event gerne für Aufmerksamkeit nutzt und sich immer mal wieder über Neuerungen… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 3 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. ChrisH 🏅
    sagt am

    Das muss ja kein Konstruktionsfehler sein, sondern kann von Problemen beim Produktionsanlauf herrühren.

    Antworten
  2. grunzi 👋
    sagt am

    verstehe nicht, wie man das in der Produktentwicklung nicht merken kann. Aber habe auch Dyson Animal-Staubsauger, die bei Hundehaaren mehr oder weniger instant verstopfen. Nichts mehr von der Firma für mich.

    Antworten
  3. Hazz 🔅
    sagt am

    Und das obwohl sie ein halbes Vermögen für eine Zahnbürste kostet.

    Antworten

Mehr entdecken
Apple Watch Series 12 misst den Puls jetzt alle fünf Sekunden
09.09.26 · Wearables
Apple Watch Ultra 4: Diese Neuerungen stecken drin
09.09.26 · Wearables
Philips Hue startet Herbst Sale 2026
09.09.26 · Smart Home
Deutschland ist nicht dabei: Siri AI kommt im Oktober in die EU
09.09.26 · Dienste
79,80 Euro günstiger: Nuki reduziert sein Home Set Pro NFC
08.09.26 · Smart Home
Apple iOS 27 ist fertig: Datum für das Update
09.09.26 · Firmware und Updates
Apple AirPods 5 vorgestellt: Besserer Sound und ANC
09.09.26 · Audio
Colgate macht sich über Dysons 479-Euro-Zahnbürste lustig
07.09.26 · Smart Home
Apple iPhone 18 Pro vorgestellt: Feinschliff vor dem großen Upgrade
09.09.26 · Smartphones
Apple plant angeblich ganz neuen HomePod
07.09.26 · Smart Home
Du bist hier: Dyson
mobiFlip / News / Smart Home / Die erste Zahnbürste von Dyson hat ein großes Problem