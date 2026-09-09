Die erste Zahnbürste von Dyson hat ein großes Problem

Dyson überraschte auf der IFA nicht nur mit einer großen Produktoffensive, man zeigte vorab auch die erste Zahnbürste. Das Highlight waren eine Kamera, damit man sie als „smart“ vermarkten kann, und auch ein Behälter mit Wasser.

Doch genau dieser stellt sich gerade als großes Problem heraus, denn die ersten Berichte bei Reddit sind eher negativ. Die Zahnbürste ist kaum auf dem Markt, da häufen sich schon die Meldungen, dass Wasser in den Bereich des Akkus kommt.

Dyson hat auf Nachfrage von The Verge bestätigt, dass eine „kleine Menge an ersten Einheiten“ ein Problem hat, aber da es bisher noch keine „große Menge“ gibt, lässt sich das nur schwer einschätzen. Die kommenden Wochen werden also zeigen, ob die Dyson CameraJet vielleicht doch nochmal überarbeitet werden muss.

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