Die Krise bei Mercedes dürfte weiter anhalten

Schon 2024 ging es unter die Marke von 15 Milliarden Euro beim Gewinn von Mercedes, die Zeiten von 20 Milliarden Euro oder mehr waren vorbei. Doch 2025 markiert mit 5,82 Milliarden Euro einen negativen Höhepunkt – der anhalten dürfte.

Mercedes verkauft immer weniger Autos und kämpft direkt an mehreren Fronten. Da wäre das gescheiterte Elektro-Portfolio, welches man jetzt erst nach und nach erneuert, da wäre der Einbruch in China oder die auch die Strafzölle in den USA.

Luxus-Strategie von Mercedes geht nicht auf

Hinzu kommt eine Luxus-Strategie von Ola Källenius, die nicht aufgeht. Jetzt gilt es also alte Verbrenner wieder fit zu machen, doch noch ein neues Einsteigermodell zu entwickeln und auf das neue Portfolio zu warten, welches nach und nach bis 2027 kommt. Das kostet alles sehr viel Zeit und Geld, während die Nachfrage einbricht.

Im aktuellen Jahr rechnet Mercedes, auch wenn der neue CLA und GLC besser als erwartet ankommen, mit keiner positiven Veränderung. Immerhin soll es nicht noch weiter bergab gehen, man habe den Tiefpunkt vermutlich 2025 erreicht. Noch ist man finanziell sehr gut aufgestellt, aber die Anleger sehen die Entwicklung kritisch.

2026 wird also erneut ein schwieriges Jahr für Mercedes, die spannende Frage ist jetzt, ob man das Ruder ab 2027 wieder wenden kann. Gewisse Faktoren, wie die Lage in den USA oder China, kann Mercedes immerhin nur bedingt beeinflussen.

