Die Mumie kommt 2028 offiziell zurück ins Kino

Es hat sich bereits von einer zuverlässigen Quelle angedeutet und jetzt ist es ganz offiziell, die Mumie kehrt zurück ins Kino. Genau genommen am 19. Mai 2028, denn der Kinostart wurde bereits ganz offiziell von den Universal Studios festgelegt.

Brendan Fraser und Rachel Weisz schlüpfen erneut in ihre bekannten Rollen, mehr Details zum Film und zur Handlung gibt es noch nicht. Es steht aber im Raum, dass „Die Mumie 4“ an „Die Mumie 2“ und weniger an „Die Mumie 3“ anknüpfen wird.