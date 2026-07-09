Wearables

Die neue Google Pixel Watch 5 wird teurer

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Das Google-Event im August ist bestätigt und die Gerüchte brodeln bereits, vor ein paar Tagen gab es die Preise für die neuen Pixel-Smartphones. Jetzt hat die gleiche Quelle nachgelegt und uns die Preise für die neue Google Pixel Watch 5 verraten.

Die kleine Version mit WLAN und 41 mm startet bei 419 Euro, wer LTE möchte, der zahlt dann 519 Euro. Für die große Version mit 45 mm möchte Google dann 449 Euro von euch haben und mit LTE zahlt man auch hier 100 Euro drauf (549 Euro).

Im Gegensatz zu den Smartphones wird also nicht alles teurer und es ist auch kein großer Preisanstieg im Vergleich zur Google Pixel Watch 4. Aber ein absurder Leak vor ein paar Wochen zeigte uns auch, dass sich in diesem Jahr nicht vie ändert.

Google plant vier Farben für 2026 ein, Grün (Pyrite), Grau und Silbergrün (Silver), Schwarz (Anthracite) und Roségold (Gold). Ein Marktstart ist, wie bei den Pixel-Smartphones, am 20. August geplant, also nur wenige Tage nach der Ankündigung.

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Nach zahlreichen Meldungen rund um eine Verspätung des ersten und faltbaren iPhones von Apple, scheint es langsam Klarheit zu geben:…

8. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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