Die PlayStation 6 soll nächstes Jahr kommen

Es wäre durchaus möglich, dass wir uns in diesem Jahr mit den Details für die neuen Konsolen beschäftigen, die Ende 2027 auf den Markt kommen sollen. Doch die aktuelle RAM-Krise sorgte vor ein paar Tagen auch für negative Schlagzeilen.

Glaubt man Moore’s Law Is Dead, dann gab es bei Sony bisher aber noch kein internes Meeting, in dem über eine mögliche Verschiebung der PlayStation 6 von offizieller Seite gesprochen wurde. Bisher steht 2027 weiterhin auf dem Plan.

Das bedeutet nicht, dass sich das 2026 noch ändern kann, das sei jedoch bisher der Stand bei Sony, so die Quelle, die uns in der Vergangenheit auch viele gute Details rund um die PS5 und PS5 Pro lieferte. Konsolen werden viele Jahre im Voraus geplant, eine Verschiebung hat viele Folgen, so was überlegt man sich genau.