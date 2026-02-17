Die Simpsons werden „niemals enden“

Am Sonntag feierte man die 800. Folge von Die Simpsons, einer Serie, die mich seit meiner Kindheit begleitet und die wird bis heute aktiv schauen. Doch wie sieht es nach über 37 Staffeln und bald vier Jahrzehnten mit einem Ende der Serie aus?

Das ist nicht vorgesehen, so Matt Selman, der Die Simpsons mitproduziert bei The Wrap. Bei der ersten Folge der 36. Staffel gab es mal sowas wie ein Fake-Finale, damit wollte man aber zeigen, dass die Serie niemals mit einem Finale enden wird.

Natürlich hängt am Ende auch alles vom Erfolg der Fox-Serie ab, denn das heißt nicht, dass sie nicht irgendwann eingestellt werden kann, aber ein Ende ist, aktuell jedenfalls, nicht vorgesehen. Und genau das ist auch die Herausforderung mit jeder neuen Folge, die ein in sich geschlossener Mini-Film ist – man muss immer abliefern.

Ich bin normalerweise jemand, der ein gut geplantes Ende bei Serien mag, aber in diesem Fall hätte ich nichts dagegen, wenn die Simpsons bleiben. Ja, die neuen Folgen kommen oft nicht mehr an die alten Folgen heran, aber da schwingt bei mir auch ganz viel Nostalgie mit. Grundsätzlich stimmt die Qualität der Serie weiterhin.