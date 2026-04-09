Diese Modelle dominieren Deutschlands Autoneuzulassungen
Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet im März 2026 neue Spitzenreiter bei SUVs, Oberklasse und mehreren alternativen Antrieben.
Laut KBA wechselte im März 2026 in zwei Segmenten das zulassungsstärkste Modell. In der Oberklasse lag der BMW 7er vorn, bei den SUVs führte das Tesla Model Y. In den übrigen Segmenten blieben die Spitzenmodelle des Vormonats nach Behördenangaben bestehen.
Bei den alternativen Antriebsarten nennt die Mitteilung drei Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Bei den Elektroautos führte das Tesla Model Y, bei den Plug-in-Hybriden der VW Tiguan und bei der Brennstoffzelle der Toyota Mirai (als einziges Fahrzeug; mit nur einer Zulassung). Hybrid ohne Plug-in wurde erneut vom VW T Roc angeführt, bei den Voll-Hybriden blieb der Toyota Yaris vorn.
KBA-Übersicht zu Segmenten und alternativen Antrieben im März 2026
Insgesamt wurden laut KBA 294.161 Pkw neu zugelassen, das waren 16,0 Prozent mehr als im März 2025. SUVs stellten mit 109.115 Fahrzeugen und 37,1 Prozent den größten Anteil. Alternative Antriebe kamen zusammen auf 189.525 Neuzulassungen und damit auf 64,4 Prozent des Gesamtmarkts.
Segmente im Detail
- Minis: 5.333 Neuzulassungen, 1,8 Prozent Marktanteil, Veränderung +7,4 Prozent.
- Nummer 1: Toyota Aygo mit 1.848 Neuzulassungen, 34,7 Prozent Segmentanteil, Veränderung +43,6 Prozent.
- Kleinwagen: 35.884 Neuzulassungen, 12,2 Prozent Marktanteil, Veränderung +11,0 Prozent.
- Nummer 1: Opel Corsa mit 4.815 Neuzulassungen, 13,4 Prozent Segmentanteil, Veränderung +24,8 Prozent.
- Kompaktklasse: 39.841 Neuzulassungen, 13,5 Prozent Marktanteil, Veränderung +5,4 Prozent.
- Nummer 1: VW Golf mit 8.819 Neuzulassungen, 22,1 Prozent Segmentanteil, Veränderung +20,4 Prozent.
- Mittelklasse: 25.220 Neuzulassungen, 8,6 Prozent Marktanteil, Veränderung +20,4 Prozent.
- Nummer 1: VW Passat mit 3.618 Neuzulassungen, 14,3 Prozent Segmentanteil, Veränderung -22,5 Prozent.
- Obere Mittelklasse: 14.037 Neuzulassungen, 4,8 Prozent Marktanteil, Veränderung +0,1 Prozent.
- Nummer 1: Audi A6 mit 3.996 Neuzulassungen, 28,5 Prozent Segmentanteil, Veränderung +15,3 Prozent.
- Oberklasse: 1.256 Neuzulassungen, 0,4 Prozent Marktanteil, Veränderung -18,0 Prozent.
- Nummer 1: BMW 7er mit 318 Neuzulassungen, 25,3 Prozent Segmentanteil, Veränderung +112,0 Prozent.
- SUVs: 109.115 Neuzulassungen, 37,1 Prozent Marktanteil, Veränderung +29,0 Prozent.
- Nummer 1: Tesla Model Y mit 6.841 Neuzulassungen, 6,3 Prozent Segmentanteil, Veränderung +379,1 Prozent.
- Geländewagen: 30.168 Neuzulassungen, 10,3 Prozent Marktanteil, Veränderung +13,9 Prozent.
- Nummer 1: VW Tiguan mit 5.705 Neuzulassungen, 18,9 Prozent Segmentanteil, Veränderung -8,6 Prozent.
- Sportwagen: 2.199 Neuzulassungen, 0,7 Prozent Marktanteil, Veränderung -9,3 Prozent.
- Nummer 1: Porsche 911 mit 1.222 Neuzulassungen, 55,6 Prozent Segmentanteil, Veränderung +5,4 Prozent.
- Mini Vans: 2.243 Neuzulassungen, 0,8 Prozent Marktanteil, Veränderung +16,4 Prozent.
- Nummer 1: Peugeot 3008 mit 1.363 Neuzulassungen, 60,8 Prozent Segmentanteil, Veränderung +23,5 Prozent.
- Großraum Vans: 5.093 Neuzulassungen, 1,7 Prozent Marktanteil, Veränderung -3,3 Prozent.
- Nummer 1: VW Touran mit 1.784 Neuzulassungen, 35,0 Prozent Segmentanteil, Veränderung +38,3 Prozent.
- Utilities: 13.070 Neuzulassungen, 4,4 Prozent Marktanteil, Veränderung +9,6 Prozent.
- Nummer 1: VW Transporter mit 2.591 Neuzulassungen, 19,8 Prozent Segmentanteil, Veränderung +8,9 Prozent.
- Wohnmobile: 8.872 Neuzulassungen, 3,0 Prozent Marktanteil, Veränderung +12,0 Prozent.
- Nummer 1: Fiat Ducato mit 3.997 Neuzulassungen, 45,1 Prozent Segmentanteil, Veränderung +13,3 Prozent.
- Sonstige: 1.830 Neuzulassungen, 0,6 Prozent Marktanteil, Veränderung +31,2 Prozent.
- Insgesamt: 294.161 Neuzulassungen, 100,0 Prozent Marktanteil, Veränderung +16,0 Prozent.
Alternative Antriebe im Detail
- Elektro (BEV): 70.663 Neuzulassungen, 24,0 Prozent Marktanteil, Veränderung +66,2 Prozent.
- Nummer 1: Tesla Model Y mit 6.841 Neuzulassungen, 9,7 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart.
- Plug-in-Hybrid: 29.996 Neuzulassungen, 10,2 Prozent Marktanteil, Veränderung +13,0 Prozent.
- Nummer 1: VW Tiguan mit 1.339 Neuzulassungen, 4,5 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart.
- Brennstoffzelle: 1 Neuzulassung, 0,0 Prozent Marktanteil, Veränderung -66,7 Prozent.
- Nummer 1: Toyota Mirai mit 1 Neuzulassung, 100,0 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart.
- Elektroantrieb zusammen: 100.660 Neuzulassungen, 34,2 Prozent Marktanteil, Veränderung +45,7 Prozent.
- Hybrid ohne Plug-in: 87.850 Neuzulassungen, 29,9 Prozent Marktanteil, Veränderung +17,4 Prozent.
- Nummer 1: VW T Roc mit 4.610 Neuzulassungen, 5,2 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart.
- Darunter Voll-Hybrid: 16.690 Neuzulassungen, 5,7 Prozent Marktanteil, Veränderung +31,4 Prozent.
- Nummer 1: Toyota Yaris mit 2.690 Neuzulassungen, 16,1 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart.
- Gas insgesamt: 1.015 Neuzulassungen, 0,3 Prozent Marktanteil, Veränderung -18,9 Prozent.
- Nummer 1: Dacia Sandero mit 406 Neuzulassungen, 40,0 Prozent Anteil innerhalb der Antriebsart.
- Wasserstoff: Im März 2026 wurden laut KBA keine Neuzulassungen registriert.
- Alternative Antriebe insgesamt: 189.525 Neuzulassungen, 64,4 Prozent Marktanteil, Veränderung +30,5 Prozent.
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