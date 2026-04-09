Diese Modelle dominieren Deutschlands Autoneuzulassungen

Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet im März 2026 neue Spitzenreiter bei SUVs, Oberklasse und mehreren alternativen Antrieben.

Laut KBA wechselte im März 2026 in zwei Segmenten das zulassungsstärkste Modell. In der Oberklasse lag der BMW 7er vorn, bei den SUVs führte das Tesla Model Y. In den übrigen Segmenten blieben die Spitzenmodelle des Vormonats nach Behördenangaben bestehen.

Bei den alternativen Antriebsarten nennt die Mitteilung drei Veränderungen gegenüber dem Vormonat. Bei den Elektroautos führte das Tesla Model Y, bei den Plug-in-Hybriden der VW Tiguan und bei der Brennstoffzelle der Toyota Mirai (als einziges Fahrzeug; mit nur einer Zulassung). Hybrid ohne Plug-in wurde erneut vom VW T Roc angeführt, bei den Voll-Hybriden blieb der Toyota Yaris vorn.

KBA-Übersicht zu Segmenten und alternativen Antrieben im März 2026

Insgesamt wurden laut KBA 294.161 Pkw neu zugelassen, das waren 16,0 Prozent mehr als im März 2025. SUVs stellten mit 109.115 Fahrzeugen und 37,1 Prozent den größten Anteil. Alternative Antriebe kamen zusammen auf 189.525 Neuzulassungen und damit auf 64,4 Prozent des Gesamtmarkts.

Segmente im Detail

Minis: 5.333 Neuzulassungen, 1,8 Prozent Marktanteil, Veränderung +7,4 Prozent. Nummer 1: Toyota Aygo mit 1.848 Neuzulassungen, 34,7 Prozent Segmentanteil, Veränderung +43,6 Prozent.

5.333 Neuzulassungen, 1,8 Prozent Marktanteil, Veränderung +7,4 Prozent. Kleinwagen: 35.884 Neuzulassungen, 12,2 Prozent Marktanteil, Veränderung +11,0 Prozent. Nummer 1: Opel Corsa mit 4.815 Neuzulassungen, 13,4 Prozent Segmentanteil, Veränderung +24,8 Prozent.

35.884 Neuzulassungen, 12,2 Prozent Marktanteil, Veränderung +11,0 Prozent. Kompaktklasse: 39.841 Neuzulassungen, 13,5 Prozent Marktanteil, Veränderung +5,4 Prozent. Nummer 1: VW Golf mit 8.819 Neuzulassungen, 22,1 Prozent Segmentanteil, Veränderung +20,4 Prozent.

39.841 Neuzulassungen, 13,5 Prozent Marktanteil, Veränderung +5,4 Prozent. Mittelklasse: 25.220 Neuzulassungen, 8,6 Prozent Marktanteil, Veränderung +20,4 Prozent. Nummer 1: VW Passat mit 3.618 Neuzulassungen, 14,3 Prozent Segmentanteil, Veränderung -22,5 Prozent.

25.220 Neuzulassungen, 8,6 Prozent Marktanteil, Veränderung +20,4 Prozent. Obere Mittelklasse: 14.037 Neuzulassungen, 4,8 Prozent Marktanteil, Veränderung +0,1 Prozent. Nummer 1: Audi A6 mit 3.996 Neuzulassungen, 28,5 Prozent Segmentanteil, Veränderung +15,3 Prozent.

14.037 Neuzulassungen, 4,8 Prozent Marktanteil, Veränderung +0,1 Prozent. Oberklasse: 1.256 Neuzulassungen, 0,4 Prozent Marktanteil, Veränderung -18,0 Prozent. Nummer 1: BMW 7er mit 318 Neuzulassungen, 25,3 Prozent Segmentanteil, Veränderung +112,0 Prozent.

1.256 Neuzulassungen, 0,4 Prozent Marktanteil, Veränderung -18,0 Prozent. SUVs: 109.115 Neuzulassungen, 37,1 Prozent Marktanteil, Veränderung +29,0 Prozent. Nummer 1: Tesla Model Y mit 6.841 Neuzulassungen, 6,3 Prozent Segmentanteil, Veränderung +379,1 Prozent.

109.115 Neuzulassungen, 37,1 Prozent Marktanteil, Veränderung +29,0 Prozent. Geländewagen: 30.168 Neuzulassungen, 10,3 Prozent Marktanteil, Veränderung +13,9 Prozent. Nummer 1: VW Tiguan mit 5.705 Neuzulassungen, 18,9 Prozent Segmentanteil, Veränderung -8,6 Prozent.

30.168 Neuzulassungen, 10,3 Prozent Marktanteil, Veränderung +13,9 Prozent. Sportwagen: 2.199 Neuzulassungen, 0,7 Prozent Marktanteil, Veränderung -9,3 Prozent. Nummer 1: Porsche 911 mit 1.222 Neuzulassungen, 55,6 Prozent Segmentanteil, Veränderung +5,4 Prozent.

2.199 Neuzulassungen, 0,7 Prozent Marktanteil, Veränderung -9,3 Prozent. Mini Vans: 2.243 Neuzulassungen, 0,8 Prozent Marktanteil, Veränderung +16,4 Prozent. Nummer 1: Peugeot 3008 mit 1.363 Neuzulassungen, 60,8 Prozent Segmentanteil, Veränderung +23,5 Prozent.

2.243 Neuzulassungen, 0,8 Prozent Marktanteil, Veränderung +16,4 Prozent. Großraum Vans: 5.093 Neuzulassungen, 1,7 Prozent Marktanteil, Veränderung -3,3 Prozent. Nummer 1: VW Touran mit 1.784 Neuzulassungen, 35,0 Prozent Segmentanteil, Veränderung +38,3 Prozent.

5.093 Neuzulassungen, 1,7 Prozent Marktanteil, Veränderung -3,3 Prozent. Utilities: 13.070 Neuzulassungen, 4,4 Prozent Marktanteil, Veränderung +9,6 Prozent. Nummer 1: VW Transporter mit 2.591 Neuzulassungen, 19,8 Prozent Segmentanteil, Veränderung +8,9 Prozent.

13.070 Neuzulassungen, 4,4 Prozent Marktanteil, Veränderung +9,6 Prozent. Wohnmobile: 8.872 Neuzulassungen, 3,0 Prozent Marktanteil, Veränderung +12,0 Prozent. Nummer 1: Fiat Ducato mit 3.997 Neuzulassungen, 45,1 Prozent Segmentanteil, Veränderung +13,3 Prozent.

8.872 Neuzulassungen, 3,0 Prozent Marktanteil, Veränderung +12,0 Prozent. Sonstige: 1.830 Neuzulassungen, 0,6 Prozent Marktanteil, Veränderung +31,2 Prozent.

1.830 Neuzulassungen, 0,6 Prozent Marktanteil, Veränderung +31,2 Prozent. Insgesamt: 294.161 Neuzulassungen, 100,0 Prozent Marktanteil, Veränderung +16,0 Prozent.

Alternative Antriebe im Detail