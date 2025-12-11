Digitaler Personalausweis startet Anfang 2027 – Wallet-App soll mehrere Dokumente bündeln

Wenn alles nach Plan läuft, wird die Bundesregierung am 2. Januar 2027 den digitalen Personalausweis auf dem Smartphone starten.

Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat in der Fernsehsendung „Lanz“ das konkrete Startdatum für den digitalen Identitätsnachweis genannt. Ab dem 2. Januar 2027 sollen Bürger in Deutschland ihren Personalausweis über das Smartphone nutzen können.

Dann sollen auch Führerschein, Fahrzeugschein und Versicherungskarten in der digitalen Brieftasche, der sogenannten Wallet, gespeichert werden können. Die i-Kfz-App dürfte dann abgelöst werden.

Digitales Ausweisen mit neuen Funktionen

Laut Wildberger sei geplant, die Wallet schrittweise um weitere Dokumente zu erweitern. In regelmäßigen Software-Releases sollen nacheinander Gesundheitskarten, Zeugnisse oder der Impfpass hinzukommen.

Der Minister erklärte, dass die Anwendung hohen Sicherheitsstandards entsprechen werde und Nutzer künftig viele alltägliche Vorgänge digital erledigen könnten.

Geplante Einsatzmöglichkeiten:

Kontoeröffnung bei Banken

Altersnachweis beim Einkauf im Supermarkt

Digitale Verwaltungsvorgänge

Das Vorhaben beruht auf einer EU-Verordnung, die alle Mitgliedstaaten verpflichtet, bis 2027 mindestens eine staatliche Ausweis-App bereitzustellen. In Ländern wie Estland sind solche Systeme bereits in Gebrauch. Die Nutzung der neuen deutschen Lösung bleibt freiwillig, so die Angaben des Ministers.

Ich persönlich freue mich auf diese Wallet-App. Aber ich warte erst einmal die Umsetzung ab. Ich möchte noch nicht zu euphorisch sein.