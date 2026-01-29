Domain-Umstellung bei freenet
Nicht wundern: Das Unternehmen freenet bündelt sein Mobilfunkangebot ab sofort vollständig auf der Domain freenet.de.
Mobilfunk ist nach Angaben des Unternehmens das zentrale Kerngeschäft, während freenet als wichtigste Marke positioniert wird. Vor diesem Hintergrund dient
www.freenet.de nun als zentraler und sichtbarer Einstiegspunkt für die Mobilfunkmarke. Die bisherige Aufteilung auf mehrere Domains wird damit aufgegeben.
Ergänzend plant freenet weitere Branding-Kampagnen, die zeitnah starten sollen, um die Markenwahrnehmung zu stärken und die Performance des Mobilfunkangebots weiter auszubauen.
Im Zuge der Neuausrichtung wurde die Domain
www.freenet-mobilfunk.de ohne vorherige Ankündigung auf freenet.de umgeleitet. Damit sollen Nutzer direkt auf das gebündelte Mobilfunkangebot geführt werden. Die bisherige Startseite von Freenet Mail ist künftig unter
mail.freenet.de erreichbar.
