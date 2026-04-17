Der Cloudspeicheranbieter Dropbox integriert neue Apps in ChatGPT und erweitert damit die Zusammenarbeit und Kontextnutzung in KI-gestützten Arbeitsabläufen.

Viele Teams nutzen unterschiedliche Tools für Zusammenarbeit und Content-Erstellung, was laut Unternehmensangaben oft zu Medienbrüchen und zusätzlichem Aufwand führt. Dropbox positioniert sich hier als zentrale Plattform, um Inhalte zu organisieren und direkt in KI-Dialoge einzubinden.

Mit drei neuen Anwendungen in ChatGPT will Dropbox diesen Prozess vereinfachen. Die Dropbox App, die Dash App sowie die Reclaim AI Calendar App sollen den Zugriff auf Inhalte erleichtern und Arbeitsprozesse ohne Toolwechsel ermöglichen.

Neue Dropbox-Apps bringen Inhalte und Kalender in ChatGPT

Die Dropbox App erlaubt den Zugriff auf Dateien, Vorschauen sowie das Speichern von Inhalten direkt aus ChatGPT heraus. Laut Dropbox bleiben bestehende Berechtigungen und Zugriffskontrollen dabei unverändert bestehen.

Die Dropbox Dash App bündelt Inhalte aus mehr als 30 Anwendungen und stellt sie kontextbezogen in ChatGPT bereit. So sollen Nutzer schneller passende Antworten erhalten, basierend auf verknüpften Datenquellen und Teams.

Zentrale Funktionen im Überblick:

Dateizugriff und Speicherung ohne Toolwechsel

Kontextbasierte Antworten aus mehreren Apps

Kalenderverwaltung direkt im Chat

Beibehaltung bestehender Sicherheitsrichtlinien

Die Reclaim AI Calendar App ergänzt die Integration um Funktionen zur Terminplanung und Analyse. Nutzer können laut Unternehmensangaben Termine koordinieren, Konflikte lösen und ihren Tagesablauf direkt im Chat verwalten.

Weitere Informationen sowie der Download der neuen Apps sind im ChatGPT App Directory verfügbar. Mehr Details gibt es im Dropbox Help Center.