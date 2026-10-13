easyJet-Gründer greift jetzt Amazon an

Der easyJet-Gründer Stelios Haji-Ioannou startet mit easyShop.com einen neuen Online-Marktplatz in 21 europäischen Ländern.

Mit dem Angebot will die easyGroup nach eigenen Angaben eine Alternative zu etablierten Plattformen wie Amazon schaffen. Nach einer schrittweisen Einführung ist easyShop seit dem 13. Oktober 2026 offiziell in den 21 Märkten verfügbar, auch in Deutschland. Bereits „mehrere Hundert“ Händler sollen auf der Plattform aktiv sein.

easyShop setzt auf ein anderes Geschäftsmodell als Amazon

Anders als Amazon verkauft easyShop keine eigenen Produkte und betreibt keine eigene Lagerhaltung. Stattdessen stellt die Plattform ausschließlich die Infrastruktur für unabhängige Händler bereit. Damit tritt der Betreiber nicht selbst als Verkäufer gegen seine Geschäftskunden an.

Für Kunden verspricht easyShop folgende Vorteile:

Millionen Produkte aus unterschiedlichen Kategorien

Kostenlose Lieferung bei Millionen Artikeln

Prämien beziehungsweise Belohnungen bei jedem Einkauf

Flexible Zahlungsmöglichkeiten und verifizierte Bewertungen

Händler können über ein einziges Konto Kunden in bis zu 21 europäischen Märkten erreichen. Die Mehrwertsteuer wird laut Betreiber automatisch berechnet. Eine eigene Gesellschaft in jedem Verkaufsland ist nicht erforderlich.

Technisch betrieben wird easyShop vom Unternehmen OnCommerce, das auch hinter dem Cashback-Marktplatz OnBuy steht. Im November 2026 soll außerdem der britische Elektronik-Marktplatz Comet starten. Die Marke easyShop gehört dagegen zur easyGroup und wird von dieser lizenziert.

Das Konzept ohne Eigenmarken könnte insbesondere für Händler interessant sein, die sich auf großen Plattformen zunehmend mit deren eigenen Angeboten konfrontiert sehen. Für Kunden dürfte dagegen vor allem zählen, ob easyShop bei Preisen, Auswahl und Lieferbedingungen tatsächlich mithalten kann.

Ich persönlich sehe erst mal keinen Grund, meinen Einkauf dort zu tätigen, wenn ich bei etablierten Shops beziehungsweise Marktplätzen alle Produkte zu ähnlichen Preisen bekomme.

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