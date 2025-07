Halo Studios: Der überraschende Neuanfang

Vor etwas mehr als einem Jahr sah es nicht ganz so gut bei 343 Industries und der Zukunft von Halo aus und auch als Serie wurde die Marke zügig wieder eingestellt.

Doch es gab 2023 auch zwei Meldungen, dass ein Reset beim Entwicklerstudio von Microsoft ansteht und man eine neue Ära plant. Diese startet jetzt, denn man hat „einen neuen Morgen“ und somit einen ganz großen Neustart für Halo angekündigt.

Aus 343 Industries wird Halo Studios, man fokussiert sich jetzt also nur noch auf die Marke, hat mehrere Spiele in Entwicklung, nutzt die Unreal Engine 5 und es gibt mit „Project Foundry“ schon eine kleine Preview für die Zukunft von Halo im Video.

Die Halo Studios sprechen von mehreren Spielen, aber eine konkrete Ankündigung gibt es diese Woche nicht. Man wächst wieder, was für ein Xbox Studio im Moment doch eher eine Seltenheit ist, bei Microsoft glaubt man also wieder an die Marke.

Halo: Neue Spiele werden folgen

Das Bild- und Videomaterial ist mehr als nur eine Tech-Demo, so die Halo Studios, aber es ist noch keine Preview für ein neues Spiel. Wir werden so schnell auch noch kein neues Halo sehen, man benötigt nach dem Wechsel den Engine mehr Zeit.

Bei den Halo Studios möchte man dann Details nennen, wenn es sich richtig für die Entwickler anfühlt, und diese Woche ist ein guter Zeitpunkt für den Neuanfang. Der nächste Schritt beinhaltet Details zu den Spielen, da bittet man um etwas Geduld.

Ich bin mal vorsichtig optimistisch, dass es nach Halo Infinite bergauf geht, doch für ein Fazit ist es zu früh, da sind dann natürlich die neuen Halo-Spiele wichtiger.

