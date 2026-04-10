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Elektroautos: Polestar feiert „das stärkste erste Quartal“ aller Zeiten

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Polestar kämpfte in den letzten Jahren immer wieder mit Problemen bei der Nachfrage, denn nach einem guten Start mit dem Polestar 2 ließ die Nachfrage nach und es wurde schnell klar, dass man eine harte Zeit im Premiummarkt erlebt.

Doch Geely, der Mutterkonzern, gab nicht auf und arbeitete an einem neuen Lineup, welches man erst vor wenigen Wochen erneut überarbeitet hat. Polestar soll noch erfolgreich werden und in den letzten Monaten gab es auch Lichtblicke.

Wie im ersten Quartal 2026, welches das bisher „stärkste erste Quartal“ der Marke war, man kam auf 13.126 ausgelieferte Einheiten. Und in Deutschland stieg die Zahl der Zulassungen im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar um über 50 Prozent.

Doch vor einem Jahr waren es 12.263 Einheiten im ersten Quartal, gutes Wachstum sieht also auch anders aus, wenn man zwei neue Modelle auf den Markt gebracht hat. Es geht nach oben, ja, aber ich glaube nicht, dass man damit zufrieden ist.

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10. April 2026 | Jetzt lesen →

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