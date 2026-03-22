Polestar leitet bald eine neue Elektro-Ära ein

Das aktuelle Lineup von Polestar steht, auch wenn es etwas angepasst wurde und ein elektrischer Sportwagen vorerst auf Eis liegt. Nächstes Jahr startet man in das „zweite Kapitel“ der Marke und es gibt auch erstmals einen richtigen Nachfolger.

Wir bekommen einen ganz neuen Polestar 2, den Michael Lohscheller, Chef von Polestar, mit über 180.000 Einheiten als „sehr erfolgreich“ bezeichnet. Im Gespräch mit Auto Express betonte er, dass das Auto daher keine „Revolution“ benötige, aber es soll endlich auch einen technisch großen Sprung bei den Technologien geben.

Polestar 2: Etwas weniger SUV-Image

Der neue Polestar 2 soll außerdem die leichte SUV-Optik verlieren und deutlich tiefer und sportlicher wirken, außerdem wird er 100 mm länger, was man für mehr Platz im Innenraum nutzt. Einer der häufigsten Kritikpunkte beim 2er, so Polestar.

Die Geely-Marke wird in Zukunft auch mehr Synergien nutzen, das aktuelle Lineup steht auf drei Plattformen, was für diese Anzahl an Modellen und das Volumen der Marke einzigartig ist. Doch der ganz neue 2er und der kommende Polestar 7, ein kompakter SUV für den Massenmarkt, werden sich dann eine Plattform teilen.

Mit der neuen Plattform will man im Geely-Konzern mehr Formen ermöglichen, sie soll mehr Flexibilität bei der Höhe und Länge mitbringen und somit Kosten sparen.

Im Konzern ist man jetzt offener für den Plattform-Ansatz, den Michael Lohscheller bei Stellantis und Volkswagen kennenlernen durfte. Hier stimme ich aber nicht zu:

Das Gleiche gilt für den Volkswagen-Konzern: Die Modelle basieren zwar auf gemeinsamen Plattformen, doch ein Volkswagen unterscheidet sich grundlegend von einem Audi.

Ein Audi Q4 e-tron ist zu sehr VW ID.4 und dafür viel zu teuer. Ein Audi Q6 e-tron ist zwar auch sehr stark Porsche Macan, aber dafür eben auch sehr teuer. Ich bin also gespannt, wie das in Zukunft bei Polestar, Volvo und weiteren Geely-Marken ist.

Technische Details zum neuen Polestar 2, der die Marke in eine neue Ära führen soll, gibt es bisher allerdings noch nicht, es gibt nur ein Bild als Preview. Aber es wird laut Quelle auch noch knapp ein Jahr dauern, bis wir den Polestar 2 sehen.