Mobilität

Elektroautos: Xiaomi schlägt Tesla in China

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

Xiaomi ist weiterhin ein Neuling der Automobilbranche, konnte aber schon 2025 mit dem SU7 das Tesla Model 3 bei den elektrischen Limousinen ablösen. Mit 258.164 Einheiten lag Xiaomi letztes Jahr ganz klar vor Tesla mit nur 200.361 Einheiten.

Tesla reagierte auch schon und startete die ein oder andere Aktion, um das Model 3 attraktiver zu machen, aber Xiaomi reagierte laut lokalen Medien zügig und zog mit. Und der Xiaomi SU7 ist sogar genau genommen eine Liga über dem Modle 3.

Das zeigt, wie gut und wichtig Konkurrenz ist, die es wirklich wissen will und welche die etablierten Marken ernsthaft herausfordert. Xiaomi möchte nächstes Jahr hier in Deutschland starten und ich hoffe, dass man preislich auch attraktiv startet.

Für Tesla, und für Xiaomi, ist natürlich der SUV das deutlich wichtigere Modell im Lineup, da kann man aber noch keinen Vergleich ziehen, da der YU7 erst später im Jahr gestartet ist. Mal schauen, wie er sich 2026 gegen das Model Y schlägt.

„Eine neue Ära“: So klingt der elektrische BMW M3

Nach dem BMW iX3, dem ersten Modell der Neuen Klasse, folgt der BMW i3, und damit endlich mal ein elektrischer…

26. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. René H. 🔆
    sagt am

    Xiaomi drückt seine Fahrzeuge mit Gewalt in den Markt, um Marktanteile zu erobern. Im Vergleich dazu ist Tesla deutlich teurer. Der YU7 ist ja seit wenigen Monaten auch zu haben und wird den SU7 massiv kannibalisieren, so wie das Y das 3 kannibalisiert hat.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Elektroautos: Xiaomi schlägt Tesla in China
Weitere Neuigkeiten
Empörung um Elektroauto-Förderung: DUH spricht von Verfassungswidrigkeit
in Mobilität
Id. Unyx
Rückgang bei Benzin- und Dieselautos prägte EU-Automarkt 2025
in Mobilität
Nintendo Direct: Der große Doppelpack steht an
in Gaming
Whoop 5 Mg Hand Header
Garmin Cirqa Smart Band kommt: Angriff auf Whoop steht wohl an
in Wearables
Apple iOS 26.2.1 ist da und bringt eine größere Neuerung mit
in Firmware und OS
Highguard: Der nächste Flop der Gamingbranche?
in Gaming
Gta 6 2026 Header
GTA 6: Großer Dämpfer zum Marktstart erwartet
in Gaming
„Eine neue Ära“: So klingt der elektrische BMW M3
in Mobilität
Apple bestätigt iOS 26.2.1 und weitere Updates
in Firmware und OS
Die Apple Watch bekommt ein neues Armband
in Wearables