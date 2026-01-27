Elektroautos: Xiaomi schlägt Tesla in China

Xiaomi ist weiterhin ein Neuling der Automobilbranche, konnte aber schon 2025 mit dem SU7 das Tesla Model 3 bei den elektrischen Limousinen ablösen. Mit 258.164 Einheiten lag Xiaomi letztes Jahr ganz klar vor Tesla mit nur 200.361 Einheiten.

Tesla reagierte auch schon und startete die ein oder andere Aktion, um das Model 3 attraktiver zu machen, aber Xiaomi reagierte laut lokalen Medien zügig und zog mit. Und der Xiaomi SU7 ist sogar genau genommen eine Liga über dem Modle 3.

Das zeigt, wie gut und wichtig Konkurrenz ist, die es wirklich wissen will und welche die etablierten Marken ernsthaft herausfordert. Xiaomi möchte nächstes Jahr hier in Deutschland starten und ich hoffe, dass man preislich auch attraktiv startet.

Für Tesla, und für Xiaomi, ist natürlich der SUV das deutlich wichtigere Modell im Lineup, da kann man aber noch keinen Vergleich ziehen, da der YU7 erst später im Jahr gestartet ist. Mal schauen, wie er sich 2026 gegen das Model Y schlägt.