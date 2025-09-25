Firmware und OS

Das Ende von ChromeOS: Google bestätigt „Android for PC“ für 2026

Das Highlight der Snapdragon Summit war in diesem Jahr nicht Qualcomm selbst und neue Chips mit etwas mehr Power interessieren nicht mehr viele, denn es war Google. Man hat vor Ort endlich ein Jahr für den nächsten Android-Schritt genannt.

Android hat in den letzten Jahren viele Plattformen erobert, seien es Wearables, Autos oder Tablets, jetzt steht aber der PC selbst an. Sameer Samat von Google hat bestätigt, dass „Android for PC“ (hat noch keinen finalen Namen) 2026 kommt.

Cristiano Amon, der Chef von Qualcomm, nannte das neue Android-Projekte diese Woche „unglaublich“ und bei Google hat man betont, dass man mit ChromeOS sehr viel bei Laptops gelernt hat, diese Erfahrung wird in die Android-Version einfließen.

Was wir also tun, ist, dass wir im Grunde genommen die ChromeOS-Erfahrung nutzen und die zugrunde liegende Technologie auf Android umstellen.

Es gibt noch keinen konkreten Zeitraum und es fehlen noch viele Details, gezeigt hat man Android für den PC auch noch nicht, aber ich vermute, dass das ein sehr spannendes Thema für die Google I/O 2026 sein wird (dürfte im Mai stattfinden).

