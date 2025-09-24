Firmware und OS

„Es ist unglaublich“: Google teasert nächsten Schritt für Android an

Google Pixel 8 Pro Android Apps

Google plant eine sehr spannende Neuerung für Android, die allerdings auch eine schlechte Nachricht für alle Fans von ChromeOS ist. Das Unternehmen hat im Sommer bestätigt, dass Android diese Aufgabe (PC) in Zukunft übernehmen wird.

Aktuell baut man Android so um, dass man alle Funktionen, auch die ganzen KI-Neuerungen, mit auf den „klassischen“ PC bringen kann. Im Rahmen der aktuellen Snapdragon Summit hat Rick Osterloh von Google diesen Schritt erneut bestätigt.

Bisher habe man zwei unterschiedliche Plattformen gepflegt, das wird es leichter für Google machen. Und Cristiano Amon, Chef von Qualcomm, hat das Projekt bereits gesehen und reagierte mit einem „es ist unglaublich“ auf diese Aussage.

Der Schritt zu einem radikalen Umbau von ChromeOS und dem Wechsel zu Android hat sich schon 2024 angedeutet, bisher ist allerdings noch unklar, wann Google die Entwicklung abgeschlossen hat. Ich vermute, dass das ein Thema für 2026 ist.

Huawei Mate Air: Auch hier kommt bald ein dünnes Smartphone

Apple hinkt bei vielen Dingen mittlerweile hinterher, kann aber hin und wieder auch mal Trends setzen, wie mit einem besonders…

24. September 2025 | Jetzt lesen →

  1. Hans 🍀
    sagt am

    Was ist eigentlich mit Fuchsia OS passiert?

    Antworten

