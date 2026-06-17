Steam Machine: Valve will Preis nächste Woche nennen

Es hat sich bereits angedeutet, dass Valve endlich die Details zur Steam Machine nennt und womöglich schon Testmuster in den Händen erster Medien sind. Dafür spricht, dass immer mehr Benchmark-Ergebnisse seit ein paar Tagen auftauchen.

Steam Machine: Erste Tests am 23. Juni?

Angeblich ist das Embargo für die Steam Machine am 23. Juni, also nächste Woche am Dienstag. Spätestens dann wird es den Preis geben. Wie man hört, könnte es auch am Montag (22. Juni) eine Ankündigung geben und am Dienstag die Reviews.

So oder so, es deutet sich immer mehr an, dass es kommende Woche losgeht, bei Valve wurde man Anfang des Monats ja auch wieder aktiv und sprach von Sommer beim Marktstart. Nur beim Steam Frame scheint die Lage noch nicht ganz sicher.

Die Konsole kommt, sie wird teurer, aber beim VR-Headset hat sich wohl „sehr viel verändert“. Es ist unklar, ob Valve nächste Woche darüber spricht, denn das Frame ist nicht so wichtig wie die Machine und da wird man vielleicht noch länger warten.

Steam Machine: Wird das ein Flop?

So oder so, für mich wurde bei der Steam Machine aus einer einst guten Idee ein Produkt, bei dem ich einen kompletten Flop nicht mehr ausschließen würde. Der Preis ist hier entscheidend und Valve wurde wohl von der RAM- und Speicherkrise überrascht. Sollte das teurer als eine PS5 Pro werden, wird das aber schwierig.

Konsolenspieler holt man damit kaum ab, vor allem ohne GTA 6 oder Exklusivspiele, und wer einen PC zum Zocken will, der baut sich diesen oft selbst zusammen. So ist man dann auch unabhängig und muss nicht zwingend den Steam Store nutzen.

Ohne einen attraktiven Preis wird die Steam Machine keine Chance haben.

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