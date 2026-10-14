Erstmals 100 Prozent: Audi Q7 erreicht besondere Sicherheitswertung

Der Audi Q7 erreicht fünf Sterne bei Euro NCAP und als erstes Serienfahrzeug 100 Prozent im Bereich Post Crash Safety.

Die Bestwertung betrifft die Sicherheit nach einem Unfall. Bewertet wird unter anderem, wie schnell Rettungskräfte alarmiert werden, welche Informationen sie erhalten und wie gut sich Insassen aus einem beschädigten Fahrzeug befreien lassen.

Audi Q7: Diese Systeme verbessern die Sicherheit nach einem Unfall

Der Audi Q7 der dritten Modellgeneration erreicht in allen drei Teilbereichen der Post-Crash-Bewertung die volle Punktzahl. Dazu gehören Rettungsinformationen, technische Unterstützung nach einer Kollision und das sichere Verlassen des Fahrzeugs.

Mehrere Funktionen tragen zum Ergebnis bei:

Audi connect Notruf: Kann nach schweren Unfällen automatisch Hilfe anfordern und zusätzliche Fahrzeug- und Positionsdaten übermitteln.

Kann nach schweren Unfällen automatisch Hilfe anfordern und zusätzliche Fahrzeug- und Positionsdaten übermitteln. Multikollisionsbremse: Kann das Fahrzeug nach einem Aufprall automatisch abbremsen und so weitere Zusammenstöße verhindern.

Kann das Fahrzeug nach einem Aufprall automatisch abbremsen und so weitere Zusammenstöße verhindern. Automatische Sicherung: Nach dem Bremsvorgang wird die Parkbremse aktiviert und die Warnblinkanlage eingeschaltet.

Nach dem Bremsvorgang wird die Parkbremse aktiviert und die Warnblinkanlage eingeschaltet. Rettungsinformationen: Fahrzeugspezifische Datenblätter und Leitfäden unterstützen Einsatzkräfte bei der Bergung.

Euro NCAP berücksichtigt außerdem, ob sich Türen und Gurtschlösser nach einem Unfall öffnen lassen. Auch die Bedienbarkeit bei ausgefallener Niedervoltversorgung fließt in die Bewertung ein.

Der automatische Notruf kann neben den gesetzlich vorgeschriebenen Daten beispielsweise Fahrzeugfarbe, Modell und zusätzliche Positionsinformationen übertragen. Eine mehrsprachige Kommunikation sowie ein Rückruf sind unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls möglich.

Zu bedenken gilt: Die 100 Prozent beziehen sich ausschließlich auf die Post-Crash-Safety-Kategorie und nicht auf sämtliche Sicherheitsdisziplinen. Die fünf Sterne stehen für die Gesamtbewertung des Fahrzeugs.

Gerade die Rettung nach einem schweren Unfall erhält im öffentlichen Blick oft weniger Aufmerksamkeit als klassische Crashtests. Dabei können funktionierende Türen, verfügbare Fahrzeugdaten und eine schnelle Alarmierung im Ernstfall einen erheblichen Unterschied machen.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗