Huawei Mate Air: Auch hier kommt bald ein dünnes Smartphone

Apple hinkt bei vielen Dingen mittlerweile hinterher, kann aber hin und wieder auch mal Trends setzen, wie mit einem besonders dünnen Smartphone. Gab es früher auch schon und Samsung war mit dem Galaxy S25 Edge etwas schneller, ja, aber man merkt durchaus, dass die Konkurrenz nach dem Apple iPhone Air nachlegt.

Bei Motorola steht ein dünnes Smartphone in den nächsten Wochen an und auch bei Huawei soll sowas wie ein „Mate Air“ geplant sein, das berichtet eine bekannte Quelle von Weibo in China. Details zum möglichen Huawei Mate Air gibt es noch nicht, aber man wird wohl, wie Apple, ausschließlich eine eSIM nutzen können.

Ich gehe davon aus, dass auch die alten BBK-Marken (Oppo, OnePlus und Vivo) und Xiaomi zeitnah entsprechende Smartphones bringen werden. Spätestens 2026 wird das Thema an Fahrt aufnehmen, dann kommen auch erste Nachfolger und bei Samsung wird das Edge ja sogar angeblich das Plus im Flaggschiff-Lineup ablösen.

In etwa einem Jahr können wir dann ein erstes Fazit ziehen und schauen, wie sich diese Modelle entwickeln und ob die Kunden das annehmen. Ich nutze gerade ein Apple iPhone Air und so beeindruckend die Technik auch ist, ich kann mir derzeit noch nicht vorstellen, dass das eine große Kategorie bei den Smartphones wird.