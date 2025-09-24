Smartphones

Huawei Mate Air: Auch hier kommt bald ein dünnes Smartphone

Autor-Bild
Von
|

Apple hinkt bei vielen Dingen mittlerweile hinterher, kann aber hin und wieder auch mal Trends setzen, wie mit einem besonders dünnen Smartphone. Gab es früher auch schon und Samsung war mit dem Galaxy S25 Edge etwas schneller, ja, aber man merkt durchaus, dass die Konkurrenz nach dem Apple iPhone Air nachlegt.

Bei Motorola steht ein dünnes Smartphone in den nächsten Wochen an und auch bei Huawei soll sowas wie ein „Mate Air“ geplant sein, das berichtet eine bekannte Quelle von Weibo in China. Details zum möglichen Huawei Mate Air gibt es noch nicht, aber man wird wohl, wie Apple, ausschließlich eine eSIM nutzen können.

Ich gehe davon aus, dass auch die alten BBK-Marken (Oppo, OnePlus und Vivo) und Xiaomi zeitnah entsprechende Smartphones bringen werden. Spätestens 2026 wird das Thema an Fahrt aufnehmen, dann kommen auch erste Nachfolger und bei Samsung wird das Edge ja sogar angeblich das Plus im Flaggschiff-Lineup ablösen.

In etwa einem Jahr können wir dann ein erstes Fazit ziehen und schauen, wie sich diese Modelle entwickeln und ob die Kunden das annehmen. Ich nutze gerade ein Apple iPhone Air und so beeindruckend die Technik auch ist, ich kann mir derzeit noch nicht vorstellen, dass das eine große Kategorie bei den Smartphones wird.

Apple Iphone X Ohne Notch

Apple iPhone: Ganz neues OLED-Display zum 20. Jubiläum geplant

Ich glaube nicht, dass wir noch ein Apple iPhone 19 oder gar ein Apple iPhone 20 sehen werden, das iPhone…

23. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Huawei Mate Air: Auch hier kommt bald ein dünnes Smartphone
Weitere Neuigkeiten
Smart 1 Und 3 Elektro
Smart #1 und #3 bekommen 2027 ein „sehr großes Facelift“
in Mobilität
Smart #4 steht fest: Ein Klassiker kommt zurück
in Mobilität
Telekom 5g
Telekom: Neue MagentaMobil Young Tarife kommen – doppeltes Datenvolumen, halber Preis
in Tarife
Dreame: Gespräche über geplante Elektroauto-Fabrik in Brandenburg
in Mobilität
Disney+ wird teurer: Neue Preise kommen bald
in Dienste | Update
7 vs. Wild Amazonas: Prime Video zeigt den Trailer zu Staffel 5
in Unterhaltung
Congstar
Congstar reduziert Starterpaket für Prepaid Allnet Flat
in Tarife
Sparkasse
S-pushTAN: Sparkassen nutzen Online-Ausweisfunktion
in Fintech
Motorola springt auf den Trend der dünnen Smartphones auf
in Smartphones
Apple Watch Ultra 2 Schwarz Header
Apple iOS 26.1 bekommt wohl große Änderung für Smartwatches
in Firmware und OS