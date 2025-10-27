Firmware und OS

Sony Xperia 1 VI und Xperia 10 VI erhalten Android 16

Autor-Bild
Von
|
Bildquelle: Sony

Sony und das Thema Smartphone sind ein ganz eigenes Kapitel der Geschichte. Zuletzt gab es massive Probleme mit dem Flaggschiff, zudem wurde das Aus des Geschäftsbereichs in den Medien diskutiert. Sony hat die Gerüchte dementiert und betont, dass das Unternehmen weiterhin an Xperia-Smartphones festhält. Aus Sicht der Software-Unterstützung geht es wohl normal weiter: Das Unternehmen hat nun das große Android-Update auf Android 16 für das Xperia 1 VI und Xperia 10 VI veröffentlicht.

Das große Android-Update ist da

Beim Xperia 1 VI handelt es sich um das Flaggschiff des letzten Jahres aus dem Hause Sony, welches nun mit Android 16 das zweite große Update für die Android-Plattform erhält. Das Xperia 10 VI ist hingegen ein Mittelklasse-Smartphone, das vor knapp einem Monat einen Nachfolger erhalten hat und mit Android 16 ebenfalls das zweite Update in seinem Lebenszyklus erhält. Beide Smartphones werden mit Android 17 das letzte Betriebssystem-Update erhalten.

Sony muss sich in Sachen Software-Updates und langjähriger Unterstützung massiv verbessern, wenn es den Anschluss an die Konkurrenz nicht verlieren will – Stichwort: Google und Samsung, die sieben Jahre lang Update-Support bieten, wobei Samsung auch in der Einstiegs- und Mittelklasse durchaus eine lange Update-Garantie garantiert.

Immerhin wurde der Support für die aktuelle Generation, die dieses Jahr mit dem Xperia 1 VII und dem bereits erwähnten Xperia 10 VII auf den Markt kam, verlängert: Beide Smartphones erhalten vier große Android-Updates und insgesamt sechs Jahre lang Sicherheitsupdates.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / Sony Xperia 1 VI und Xperia 10 VI erhalten Android 16
Weitere Neuigkeiten
Marvel Studios 2024 Logo
Datum für neuen Marvel-Film bei Disney+ steht fest
in News
Xbox 2024 Header
Die nächste Xbox soll sich „wie eine traditionelle Konsole anfühlen“
in Gaming
IKEA will mit „Äpple“-Ankündigung überraschen
in News
Apple Iphone 15 Dynamic Island
Apple soll neue Front für nächstes „Budget-iPhone“ geplant haben
in Smartphones
Pixelmator Pro und mehr: Apple plant wohl viele neue iPad-Apps
in Dienste
Apple iPhone 20 soll eine völlig neue Kamera-Technologie bekommen
in Smartphones
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
Volkswagen überrascht mit Werbung im Auto
in Mobilität
Skoda zeigt noch ein neues Elektroauto, welches man nicht verkaufen wird
in Mobilität
Kia EV4 GT kommt: Elektroauto mit mehr Leistung
in Mobilität
God Of War Kratos Schrei
God of War: So sieht das eingestellte Spiel aus
in Gaming