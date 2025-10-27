Sony Xperia 1 VI und Xperia 10 VI erhalten Android 16

Sony und das Thema Smartphone sind ein ganz eigenes Kapitel der Geschichte. Zuletzt gab es massive Probleme mit dem Flaggschiff, zudem wurde das Aus des Geschäftsbereichs in den Medien diskutiert. Sony hat die Gerüchte dementiert und betont, dass das Unternehmen weiterhin an Xperia-Smartphones festhält. Aus Sicht der Software-Unterstützung geht es wohl normal weiter: Das Unternehmen hat nun das große Android-Update auf Android 16 für das Xperia 1 VI und Xperia 10 VI veröffentlicht.

Das große Android-Update ist da

Beim Xperia 1 VI handelt es sich um das Flaggschiff des letzten Jahres aus dem Hause Sony, welches nun mit Android 16 das zweite große Update für die Android-Plattform erhält. Das Xperia 10 VI ist hingegen ein Mittelklasse-Smartphone, das vor knapp einem Monat einen Nachfolger erhalten hat und mit Android 16 ebenfalls das zweite Update in seinem Lebenszyklus erhält. Beide Smartphones werden mit Android 17 das letzte Betriebssystem-Update erhalten.

Sony muss sich in Sachen Software-Updates und langjähriger Unterstützung massiv verbessern, wenn es den Anschluss an die Konkurrenz nicht verlieren will – Stichwort: Google und Samsung, die sieben Jahre lang Update-Support bieten, wobei Samsung auch in der Einstiegs- und Mittelklasse durchaus eine lange Update-Garantie garantiert.

Immerhin wurde der Support für die aktuelle Generation, die dieses Jahr mit dem Xperia 1 VII und dem bereits erwähnten Xperia 10 VII auf den Markt kam, verlängert: Beide Smartphones erhalten vier große Android-Updates und insgesamt sechs Jahre lang Sicherheitsupdates.