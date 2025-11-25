Far Cry kommt als offizielle Serie zu Disney+

News

Far Cry werden die meisten von euch als Spiel von Ubisoft kennen, einige vielleicht auch noch als schlechte Erinnerung aus dem Kino von 2008, in der Til Schweiger die Hauptrolle bei der ersten Realverfilmung übernahm. Knapp zwei Jahrzehnte später wird Far Cry erneut verfilmt, dieses Mal allerdings als exklusive FX-Serie.

Das bedeutet, dass man sie bei Hulu und somit exklusiv bei Disney+ bei uns in Deutschland streamen können wird, ein Datum oder Details wurden bisher jedoch nicht kommuniziert. Noah Hawley und Rob Mac sind für Far Cry verantwortlich.

Ein Jahr wurde bisher übrigens auch nicht kommuniziert, aber es ist wohl auch ein neues Spiel der Reihe in Entwicklung und vielleicht stimmt man sich damit ab. Ich bin gespannt – und beruhigt, dass Uwe Boll nicht verantwortlich ist (wie beim Film).

Eine brandneue FAR CRY-Anthologie-Serie kommt zu Hulu – mit einer völlig neuen Kulisse, neuen Darstellern und genau dem Maß an Chaos, das Ihr Therapeut Ihnen geraten hat zu vermeiden.

