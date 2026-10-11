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Fast & Furious als Serie bestätigt: Wird Vin Diesel mit dabei sein?

Oliver Schwuchow
Von
1 Kommentar

Vin Diesel hat es vor ein paar Monaten schon angedeutet, man plant ein größeres Universum rund um Fast & Furious. Man ist tatsächlich der Meinung, dass 11 Filme noch nicht reichen, die Reihe bekommt auch noch eine eigene Serie bei Peacock.

Laut Deadline gab es jetzt grünes Licht für die Serie, nach den 7 Milliarden Dollar im Kino soll Fast & Furious jetzt also auch im TV-Streaming die Kasse klingeln lassen.

Vin Diesel wird in die Produktion involviert sein, ob er selbst eine Rolle hat, ist aber noch unklar. Ich wette, dass er sich als Cameo zeigt, um das Interesse vor allem zum Start zu erhöhen. Apropos Start, die neue Serie soll erst 2028 erscheinen.

Da Peacock nicht mehr in Deutschland verfügbar ist, wissen wir noch nicht, wer Fast & Furious zeigen wird, aber vermutlich wird jemand die Serie einkaufen.

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  1. Benny 👋
    sagt am

    Nach einer Staffel dann aber wegen Erfolglosigkeit gleich wieder eingestellt.

    Wer schaut den Mist noch ? Fast & Furious ist ungefähr das was früher Golf 3 gefahren ist mit Center Position in liegenden Sitzen. Holprigen Fahrwerk wie Krankenfahrstuhl und Energiedrink in der Hand.

    Antworten

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