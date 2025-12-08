Feindliche Übernahme: Paramount will Warner vor Netflix haben

Netflix gab letzte Woche bekannt, dass man Warner übernehmen möchte, also nicht alles von Warner Bros. Discovery, aber die wichtigen Sparten und Marken. Und man warb sogar schon bei Netflix-Kunden via Mail mit neuen Inhalten.

Doch Paramount, die ebenfalls interessiert waren, gibt nicht auf. Man wendet sich direkt an die Aktionäre und schlägt einen besseren Deal vor. Paramount übernimmt alles, auch CNN und Co. und man bezahlt Cash. Damit sei der Deal nicht von der eigenen Aktie (wie bei Netflix) abhängig und liegt bei 108,4 Milliarden US-Dollar.

Man strebt also eine „feindliche Übernahme“ an, bei der man das Management von Warner umgeht. Weder Warner noch Netflix haben sich bisher dazu geäußert.