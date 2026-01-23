Final Fantasy 7 Remake: Ein beliebtes Feature kommt in Teil 3 zurück

Das Remake für Final Fantasy 7 wurde in drei Parts aufgeteilt und viele warten im Moment auf das Finale, welches sich vom Original unterscheiden könnte. Und auch die ersten beiden Spiele brachten bereits einige Änderungen mit, wie Minispiele.

Eines davon nennt sich Queen’s Blood bzw. Blut der Königin und war bei Spielern von Final Fantasy 7 Rebirth sehr beliebt – auch bei mir. Laut Naoki Hamaguchi wird das Spiel im dritten Teil zurückkehren, das hat man offiziell bei Polygon bestätigt.

Doch nicht nur das, man möchte das Spiel weiter ausbauen und noch besser machen, so der Entwickler von Square Enix weiter. Minispiele werden natürlich auch in Teil 3 des Remakes von Final Fantasy 7 wieder eine sehr große Rolle einnehmen.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass „von oben“ die Idee kam, dass man das Spiel so weit ausbaut, dass es nach dem Release mehr als nur ein Minispiel im Spiel wird und man eine Version für Smartphones plant – diese würde wohl gut funktionieren.