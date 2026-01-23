Gaming

Final Fantasy 7 Remake: Ein beliebtes Feature kommt in Teil 3 zurück

Autor-Bild
Von
|
Final Fantasy 7 Rebirth Cloud

Das Remake für Final Fantasy 7 wurde in drei Parts aufgeteilt und viele warten im Moment auf das Finale, welches sich vom Original unterscheiden könnte. Und auch die ersten beiden Spiele brachten bereits einige Änderungen mit, wie Minispiele.

Eines davon nennt sich Queen’s Blood bzw. Blut der Königin und war bei Spielern von Final Fantasy 7 Rebirth sehr beliebt – auch bei mir. Laut Naoki Hamaguchi wird das Spiel im dritten Teil zurückkehren, das hat man offiziell bei Polygon bestätigt.

Doch nicht nur das, man möchte das Spiel weiter ausbauen und noch besser machen, so der Entwickler von Square Enix weiter. Minispiele werden natürlich auch in Teil 3 des Remakes von Final Fantasy 7 wieder eine sehr große Rolle einnehmen.

Ich könnte mir gut vorstellen, dass „von oben“ die Idee kam, dass man das Spiel so weit ausbaut, dass es nach dem Release mehr als nur ein Minispiel im Spiel wird und man eine Version für Smartphones plant – diese würde wohl gut funktionieren.

Apple zeigt euch ab März mehr Werbung bei iOS

Apple baut die Anzeigen für Werbung auf der eigenen Plattform aus und wird ab dem 3. März (beginnen in UK…

23. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Final Fantasy 7 Remake: Ein beliebtes Feature kommt in Teil 3 zurück
Weitere Neuigkeiten
Apple zeigt euch ab März mehr Werbung bei iOS
in Firmware und OS
Tesla Model Y 2025 De
Tesla: Die Aussicht für Deutschland ist „stabil“
in Mobilität
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im Februar 2026 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Nintendo überrascht schon wieder mit neuer Hardware
in Gaming
Android Automotive: Volvo plant „das größte Update“ aller Zeiten
in Mobilität
Telekom
Mehr Geld, mehr Glasfaser, mehr 5G: Telekom zieht Ausbauplan für 2026 hoch
in Marktgeschehen
Verbraucherzentralen fordern Verbot von Influencer-Werbung für ungesunde Lebensmittel
in Gesellschaft
Das sind die beliebtesten Supermärkte Deutschlands
in Handel
Forza Horizon 6: Dieses Auto ist auf dem Cover
in Mobilität
Renault 5 Logo Header
Renault ist mit großem Elektro-Ziel gescheitert
in Mobilität