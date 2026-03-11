Ford startet ab sofort mit optimierten Elektroautos
Ford hat seine beiden Elektroautos mit VW-Technik, den Capri und Explorer, vor ein paar Wochen aktualisiert und neue Dinge angekündigt. Es gibt in der Basis etwas mehr Power (190 statt 170 PS) und vor allem auch eine ganz neue LFP-Batterie.
Dazu kommen neue Fahrassistenzsysteme, ein aufgewertetes Ford SYNC Move-System, das Pro Power Onboard-System (mit 230-Volt-Steckdose im Kofferraum) und „frische Design-Elemente“. Der Explorer startet wieder bei 40.000 Euro und der Capri liegt darüber. So wie ich das sehe, wurden beide Modelle gleich aktualisiert.
Es ist kein schlechtes Upgrade der beiden Elektroautos von Ford, aber ich weiß nicht, ob das für den Push ausreicht, den das Werk in Köln benötigt. Vor allem, da sämtliche VW-Marken jetzt auch ihre ganz neuen Versionen an den Start bringen und man sieht bei den Zulassungen, dass die Kunden eher das „Original“ kaufen.
Preislich sind die Ford Derivate halt sehr interessant. Man darf sich da nicht vom Listenpreis täuschen lassen. Bei Ford gibt es deutlich höhere Rabatte als beim „Original“.
Ein großer Ford-Händler aus der Oberpfalz hat diesen Monat eine Barpreis-Aktion auf Bestellfahrzeuge. Bei Barzahlung erhält man ca. 29% Rabatt auf den Listenpreis.
So ein Explorer Extended Range (286PS / 79kWh) in der Premium Ausstattung für 38.500 € (Liste inkl. Überführung 54.190 €) ist schon ein verdammt guter Deal.
Oder die absolute Basisversion Style (190PS / 58kWh) für 29.500 €.
Wenn man da die Förderung noch abzieht…
Ja, gibt gute Deals, aber das spricht nicht unbedingt für Ford, wenn Händler die Dinge so raushauen müssen.