Ford startet ab sofort mit optimierten Elektroautos

Ford hat seine beiden Elektroautos mit VW-Technik, den Capri und Explorer, vor ein paar Wochen aktualisiert und neue Dinge angekündigt. Es gibt in der Basis etwas mehr Power (190 statt 170 PS) und vor allem auch eine ganz neue LFP-Batterie.

Dazu kommen neue Fahrassistenzsysteme, ein aufgewertetes Ford SYNC Move-System, das Pro Power Onboard-System (mit 230-Volt-Steckdose im Kofferraum) und „frische Design-Elemente“. Der Explorer startet wieder bei 40.000 Euro und der Capri liegt darüber. So wie ich das sehe, wurden beide Modelle gleich aktualisiert.

Es ist kein schlechtes Upgrade der beiden Elektroautos von Ford, aber ich weiß nicht, ob das für den Push ausreicht, den das Werk in Köln benötigt. Vor allem, da sämtliche VW-Marken jetzt auch ihre ganz neuen Versionen an den Start bringen und man sieht bei den Zulassungen, dass die Kunden eher das „Original“ kaufen.