Mobilität

MG4: Neue Version des Elektroautos dürfte der Bestseller werden

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar

MG Motor fokussiert sich in diesem Jahr noch mehr auf den MG4 und bringt bald eine überarbeitete Version und eine neue Version des Elektroautos zu uns. In China hat SAIC, denen MG Motor gehört, diese Woche allerdings direkt noch nachgelegt.

Der neue MG4X bzw. MG 4X kommt nicht nur mit einem Semi-Solid-State-Akku daher, was vermutlich wieder (wie beim normalen MG4) für China gilt, es gibt auch eine höhere Sitzposition, denn es handelt sich hier um die SUV-Version des MG4.

Modelle wie ein VW T-Roc haben in den letzten Jahren gezeigt, dass SUVs auch in dieser Klasse sehr beliebt sind und ja, das sind keine „echten SUVs“, es ist am Ende nur etwas Optik und Höhe, aber das stört Kunden nicht, die kaufen sowas gerne.

Details stehen bisher noch aus, man wollte den MG4X diese Woche einfach nur mal zeigen und ankündigen (und verraten, dass das Infotainment von Oppo kommt), es gibt aber auch in China keine weiteren Informationen. Wir wissen also nicht, ob das Elektroauto für Europa geplant ist. Es würde aber sicher auch hier gut funktionieren.

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Na ich weiß nicht. Auf dieser Höhe würde mich das Display vermutlich voll stören, so auf das Foto bezogen. Für meinen Geschmack viel zu hoch und an der Position ablenkend, wenn da gerade Action drauf ist (Navi, Radio, irgendwelche Mitteilungen via Android Auto vermutlich).
    Aber interessant, dass Oppo jetzt auch in Autos mitmischen will.

    Antworten

