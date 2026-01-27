Wearables

Garmin Cirqa Smart Band kommt: Angriff auf Whoop steht wohl an

Whoop hat einen neuen Trend für Fitness-Armbänder ohne Display ausgelöst und die etablierten Marken haben in den letzten Monaten an eigenen Alternativen für das Band gearbeitet. Garmin könnte sein Band in diesem Jahr an den Start bringen.

Das Garmin Cirqa Smart Band steht an, das konnte ein Nutzer bei Reddit auf der Seite von Garmin finden und über die Suche bei Google war es auch zu sehen. Es wurde mittlerweile alles gelöscht, aber das Band soll wohl in 4-5 Monaten kommen.

Details zum Band selbst gibt es noch nicht, nur, dass es in zwei Größen erhältlich sein wird, aber der Zusatz „Smart“ lässt vermuten, dass es vielleicht ein bisschen mehr als nur ein Fitness-Armband ist. Die Frage ist jetzt, ob die Nutzer von Garmin, Polar und Co. auch so ein Band wollen oder ob Whoop seinen Platz verteidigen kann.

  1. Michael 🏅
    sagt am

    Ob man einen Tracker (ausgesprochen) „Zirka“ nennen sollte? Nimmt mir ein wenig das Vertrauen in die Genauigkeit der Messungen 😂

    Antworten

